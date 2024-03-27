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Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası Ramazan Yardımlarını İhtiyaçlı Ailelere Ulaştırdı

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Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO), sosyal sorumluluk bilinciyle ramazan ayının ilk haftasında yoğun ve özverili bir çalışmayla il genelinde 3 bin ihtiyaçlı aileye ramazan yardımı ulaştırdı.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), ETSO ve Erzurumlu hayırsever iş adamlarının katkılarıyla hazırlanan ramazan yardımları bu yıl, gıda paketi ve alışveriş çeki olarak ihtiyaçlı ailelere dağıtıldı. ETSO, yardımların büyük bir kısmını, Meclis üyeleri ve Genel Sekreterlik aracılığıyla ihtiyaçlı ailelerin ikametlerine kadar götürdü.

Yardımların ramazanın ilk gününden itibaren ihtiyaçlı ailelere ulaştırılmaya başlandığını ifade eden ETSO Yönetim Kurulu Başkanı ve TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Saim Özakalın, "Odamız, üstlendiği sosyal sorumluluk gereği her yıl olduğu gibi bu ramazan ayında da ihtiyaçlı ailelerimizin yanında ve yakınında olmaya özen gösterdi. TOBB, Odamız ve hayırsever iş adamlarımızın katkılarıyla hazırladığımız yardımları, Yönetim Kurulumuzun koordinasyonunda, Meclis üyelerimiz ve Genel Sekreterliğimiz aracılığıyla ilimizin farklı mahallelerinde yaşayan 3 bin ihtiyaçlı ailemize ulaştırdık. Yardımları ulaştırırken, ihtiyaçlı insanlarımıza zahmet vermemek ve 'Bir elin verdiğini diğer el görmesin' düsturuyla hareket ettik. Yardımlarımıza destek olan Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'ne ve hayırsever iş insanlarımıza teşekkür ediyoruz" dedi. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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