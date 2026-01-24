Kongre binası yıkılmıyor, güçlendiriliyor

Erzurum'un milli mücadele tarihindeki en önemli simgelerinden biri olan Erzurum Kongre Binası hakkında son günlerde kamuoyunda dolaşan "yıkılacak" iddiaları, Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi tarafından net bir dille yalanlandı.

Kongre binasının geleceğine ilişkin merak edilen sorular, Kardelen TV ekranlarında yayınlanan Kardelen TV Genel Yayın Yönetmeni Soner İstanbullu ile Gazeteci Yazar Esat Bindesen'in hazırlayıp sundukları Analiz programda ayrıntılarıyla cevap buldu.

Vali Mustafa Çiftçi, binanın depreme dayanıklılığına ilişkin teknik bir sürecin işletildiğini belirterek, "Bu bina bir anıt yapıdır. Yıkım asla gündemde değildir. Aksine güçlendirilerek gelecek nesillere aktarılması hedeflenmektedir" dedi.

"Teknik rapor deprem riskine işaret etti"

Kongre binasında gözle görülür çatlaklar ve yapısal ayrışmalar fark edilmesi üzerine sürecin 2025 yılı Ocak ayında başlatıldığını belirten Vali Çiftçi, Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü'nün talebiyle Rölöve ve Anıtlar Müdürlüğü aracılığıyla teknik inceleme sürecine girildiğini ifade etti.

Yapılan ihale sonucu incelemelerin Erzurum Teknik Üniversitesi tarafından gerçekleştirildiğini kaydeden Çiftçi, yaklaşık 4-5 ay süren sondaj ve zemin etütleri neticesinde hazırlanan raporda, binanın zemin yapısı ve taşıyıcı sistemlerinde ciddi sorunlar tespit edildiğini açıkladı.

Vali Çiftçi, "Raporda açıkça, olası bir depremde mevcut haliyle binanın ayakta kalamayacağı ifade edildi. Bu rapor Bakanlığımıza sunuldu, ardından Bakanlığımız teknik bir heyeti Erzurum'a gönderdi. Son aşamada konu Koruma Kurulu'na intikal etti ve güçlendirme kararı alındı" dedi.

2026 bütçesinden 13 milyon TL ayrıldı

Güçlendirme çalışmaları için 2026 yılı bütçesinden 13 milyon TL ödenek ayrıldığını açıklayan Vali Çiftçi, çalışmaların Koruma Kurulu onayı doğrultusunda yürütüleceğini vurguladı.

"Tarihi binalar keyfi şekilde yıkılamaz. Bu yapı Erzurum'un ve Türkiye'nin ortak hafızasıdır" diyen Çiftçi, yıkım iddialarının gerçeği yansıtmadığını belirtti.

Kongre binası ziyarete kapalı mı?

Kongre binasının ziyaret durumuna da açıklık getiren Vali Çiftçi, yoğun ziyaretlerin geçici olarak durdurulduğunu ifade ederek, "6 Ocak itibarıyla binayı toplu ziyaretlere kapattık. Ancak ferdi ziyaretler mümkündür. Güçlendirme çalışmaları tamamlandığında bina yeniden tam kapasiteyle ziyarete açılacaktır" dedi.

2. Organize sanayi ve tarımda büyük adımlar

Programda Erzurum'un sanayi ve tarım yatırımlarına da değinen Vali Çiftçi, 2. Organize Sanayi Bölgesi'nde 71 parselin 68'inin yatırımcılara teslim edildiğini, kalan 3 parselin ise Şubat ayında tahsis edileceğini açıkladı. Bölgede şu ana kadar 4 fabrikanın üretime geçtiğini, 6 fabrikanın da faaliyete hazır olduğunu belirtti.

Genişleme alanı olarak planlanan 650 dönümlük arazinin Milli Savunma Bakanlığı'ndan devralınacağını ifade eden Çiftçi, bu süreçte geçmiş yıllardan kalan mühimmatlara da rastlandığını söyledi. Toplam 335 adet, 1938 üretimi Amerikan menşeli hatalı mühimmatın imha edilmek üzere çıkarıldığını belirtti.

Besi organize sanayi bölgesi geliyor

Erzurum'un hayvancılık potansiyeline dikkat çeken Vali Çiftçi, Tarıma Dayalı İhtisas (Besi) Organize Sanayi Bölgesi için yer seçiminin tamamlandığını ve yasal sürecin son aşamaya geldiğini açıkladı.

"Türkiye'de hayvancılıkta ilk üçteyiz ama bugüne kadar besi OSB'si yoktu. Bu büyük bir eksiklikti. İnşallah bunu da hayata geçiriyoruz" diyen Çiftçi, projenin 7 ortaklı olarak kurulduğunu, Et ve Süt Kurumu'nun da ortaklığa dahil edilmesinin planlandığını söyledi.

"Erzurum'da görev yapmak şereftir"

Yakın zamanda yayımlanan Valiler Kararnamesi ile görevine devam eden Vali Mustafa Çiftçi, Erzurum'da kalmaktan duyduğu memnuniyeti şu sözlerle dile getirdi: "Erzurum'u ve Erzurumluları gerçekten seviyorum. Burada görev yapmak benim için büyük bir onur. Görev sürem sonunda halkın duasını alarak, hoş bir seda bırakarak ayrılmak istiyorum." - ERZURUM