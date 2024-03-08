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Erzurum, Erzincan, Bayburt bölgesinde kadınların işgücüne katılma oranı yüzde 32,1 oldu

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Erzurum, Erzincan, Bayburt bölgesinde kadınların işgücüne katılma oranı yüzde 32,1 olarak belirlendi. Türkiye genelinde kadın nüfusunun oranı ise yüzde 49,9 oldu. Ayrıca, Erzurum'da evlenme yaşı da yükseliyor.

Erzurum, Erzincan, Bayburt bölgesinde kadınların işgücüne katılma oranı yüzde 32,1 oldu.

Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarına göre ülkemizde 31 Aralık 2023 tarihi itibarıyla, kadın nüfus 42 milyon 638 bin 306 kişi, erkek nüfus 42 milyon 734 bin 71 kişi oldu. Türkiye nüfusunun %49,9'unu kadınlar, %50,1'ini erkekler oluşturdu. TUİK Hanehalkı İşgücü Araştırması sonuçlarına göre 2022 yılında 15 ve daha yukarı yaştaki nüfusun istihdam oranının %47,5 olduğu görüldü. Bu oran kadınlarda %30,4, erkeklerde ise %65,0 oldu. En yüksek istihdam oranı %54,1 ile Tekirdağ, Edirne, Kırklareli bölgesinde, en düşük istihdam oranı ise %33,8 ile Mardin, Batman, Şırnak, Siirt bölgesinde gerçekleşti. En yüksek kadın istihdam oranı, %37,4 ile TR90 Trabzon, Ordu, Giresun, Rize, Artvin, Gümüşhane bölgesinde, en düşük kadın istihdam oranı ise %18,2 ile TRC3 (Mardin, Batman, Şırnak, Siirt) bölgesinde gerçekleşti.

Erzurum'da evlenme yaşı yükseliyor

Erzurum, Erzincan, Bayburt bölgesinde işgücüne katılma oranı erkekler yüzde 68,7 ve kadınlarda yüzde 32,1 oldu. İstihdam oranlarına bakıldığında erkekler yüzde 62,4 ve kadınlarda yüzde 29,1 olarak gerçekleşti. İşsizlik oranlarında erkekler yüzde 9,1 ve kadınlarda yüzde 9,3 oldu. Evlenme İstatistiklerine göre resmi olarak ilk evliliğini 2023 yılında yapmış olan kadınların ortalama evlenme yaşı 25,7 iken erkeklerin ortalama evlenme yaşı 28,3 oldu. Ortalama ilk evlenme yaşının en yüksek olduğu il, kadınlarda 29,0 yaş, erkeklerde 32,7 yaş ile Tunceli oldu. Ortalama ilk evlenme yaşının en düşük olduğu il ise kadınlarda 22,9 yaş ile Ağrı, erkeklerde 26,2 yaş ile Şanlıurfa oldu. Erzurum'da erkeklerde ortalama evlilik yaşı 28,2 olurken kadınlarda 25,3 olarak tespit edildi. 2018 yılında Erzurum'da erkeklerde ortalama evlilik yaşı 27,6 olurken kadınlarda 24,00 olarak tespit edildi. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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