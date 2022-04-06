Erzurum'da şeker pancarı üretimi değerlendirme toplantısı - Haberler

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Erzurum'da şeker pancarı üretimi değerlendirme toplantısı

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Erzurum'da şeker pancarı üretimi değerlendirme toplantısı

Erzurum Valisi Okay Memiş Başkanlığında 'Şeker Pancarı Üretimi Değerlendirme Toplantısı' yapıldı.

ERZURUM (İHA) - Erzurum Valisi Okay Memiş Başkanlığında 'Şeker Pancarı Üretimi Değerlendirme Toplantısı' yapıldı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen'in de katıldığı programda, çiftçiler taleplerini fabrika yetkililerine iletti.

Toplantıda konuşan Vali Memiş, "İlin valisi olarak şeker fabrikasının ve şeker pancarı üreticimizin kar etmesini sağlamak benim görevlerimin arasındadır." dedi. - ERZURUM

Erzurum'da şeker pancarı üretimi değerlendirme toplantısı

Erzurum'da şeker pancarı üretimi değerlendirme toplantısı

Erzurum'da şeker pancarı üretimi değerlendirme toplantısı

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Mehmet Sekmen, Okay Memiş, Fabrika, Erzurum, Yerel, Haberler

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