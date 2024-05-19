Üye Girişi
Haberler

Erzurum'da sağlıkçıların sessiz yürüyüşü sürüyor

Haberin videosunu izle
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Erzurum'da sağlıkçıların sessiz yürüyüşü sürüyor Erzurum'da 27 haftadır kesintisiz olarak İsrail'in Gazze'ye saldırılarını protesto etmek için düzenlenen sessiz yürüyüş 27 haftasında da artan destekle devam etti.

Erzurum'da sağlıkçıların sessiz yürüyüşü sürüyor

ERZURUM - Erzurum'da 27 haftadır kesintisiz olarak İsrail'in Gazze'ye saldırılarını protesto etmek için düzenlenen sessiz yürüyüş 27 haftasında da artan destekle devam etti.

Lala Mustafa Paşa Cami önünde buluşan doktorlar, tıp fakültesi öğrencileri ile sağlık çalışanları, Türk ve Filistin bayrakları eşliğinde Yakutiye Medresesi'ne kadar yürüdü.

Sağlık personeli ve vatandaşların çocukları da taşıdıkları "Zulmü alkışlayamam, zalimi destekleyemem", "Özgür Filistin", "Direnen Gazze'ye bin selam" ve "Çocuk katillerinin ürününü alma" pankartlarıyla yürüyüşe destek verirken, bir çok kadında içinde kefenlenmiş bebek maketleri ve bebek arabalarıyla yürüyüşe katıldı.

Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğrencisi Hakan Sümbül, yaptığı konuşmada Türkiye'deki hekimler ve sağlık çalışanları olarak sessiz yürüyüşlerini, Gazze'yi hatırlamak ve hatırlatmak için 27 haftadır sürdürdüklerini belirterek, " Katil İsrail'in on yıllardır sürdürdüğü sistematik işgal ve zulmün 7 Ekim'den bu yana katlanarak devam ediyor. 7 aydır her gün, her dakika Gazze'ye bombalar yağıyor ve şehit haberleri geliyor. Gazze halkı ölümle, açlıkla, hastalıkla boğuşuyor. Katil İsrail durmadığı için biz de durmuyoruz. Her hafta eylemlerimizi yaparak öfkemizi diri tutuyoruz ve zulmü duyuruyoruz, unutanlara hatırlatıyoruz." dedi.

Konuşmalardan sonra göstericiler ve vatandaşlar dua ettiler.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Erzurum İsrail Gazze Yerel Haberler

Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek: Talimatı verdim, bakanlığımıza bağlı 300 mal müdürlüğü kapatılacak

Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek: Talimatı verdim, bakanlığımıza bağlı 300 mal müdürlüğü kapatılacak

 Bomba iddia: Cumhurbaşkanı Erdoğan kurmaylarına sokak köpekleriyle ilgili talimat verdi

Bomba iddia: Cumhurbaşkanı Erdoğan kurmaylarına sokak köpekleriyle ilgili talimat verdi

 Atatürk portresini İstanbul'un farklı noktalarına bıraktılar! Halkın tepkisi bakın ne oldu

Atatürk portresini İstanbul'un farklı noktalarına bıraktılar! Halkın tepkisi bakın ne oldu

 Et entegre tesisinde büyükbaş hayvana eziyet! Baltayla vura vura öldürdüler

Et entegre tesisinde büyükbaş hayvana eziyet! Baltayla vura vura öldürdüler
title