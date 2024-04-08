Erzurum'da Polis Teşkilatı'nın 179. yıl dönümü kutlandı

Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun 179. yıl dönümü ve Polis Haftası dolayısıyla Erzurum'da çeşitli etkinlikler düzenlendi.

Erzurum Emniyet Müdürlüğü tarafından Havuzbaşı Atatürk Anıtı'na çelenk sunumuyla başlayan tören ardından Tarihi Lalapaşa Camii'nde icra edilen Mevlüt programı ile devam etti.

Vali Mustafa Çiftçi, İl Emniyet Müdürü Kadir Yırtar ve beraberindeki emniyet personelini makamında kabul ederek, Polis Teşkilatı'nın 179. yılını ve Polis Haftası'nı kutladı. - ERZURUM