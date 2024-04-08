Üye Girişi
SEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN
Haberler

Erzurum'da Polis Teşkilatı'nın 179. yıl dönümü kutlandı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun 179. yıl dönümü ve Polis Haftası dolayısıyla Erzurum'da çeşitli etkinlikler düzenlendi.

Erzurum Emniyet Müdürlüğü tarafından Havuzbaşı Atatürk Anıtı'na çelenk sunumuyla başlayan tören ardından Tarihi Lalapaşa Camii'nde icra edilen Mevlüt programı ile devam etti.

Vali Mustafa Çiftçi, İl Emniyet Müdürü Kadir Yırtar ve beraberindeki emniyet personelini makamında kabul ederek, Polis Teşkilatı'nın 179. yılını ve Polis Haftası'nı kutladı. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Erzurum Emniyet Müdürlüğü Polis Haftası Erzurum Etkinlikler 3.Sayfa Yerel Politika Güncel Haberler

500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title