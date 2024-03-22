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Erzincan'ın yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu

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Erzincan'ın yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu

ERZİNCAN - Erzincan'ın yüksek kesimlerinde aralıklı kar yağışı etkili oluyor.

Gece saatlerinde başlayıp aralıklı yağmur yağışının görüldüğü Erzincan'da yüksek kesimlerde kar ve sisli hava etkili oldu.

Kar yağışı nedeniyle Erzincan- Sivas kara yolu Kızıldağ ve Sakaltutan Geçidi'nde görüş mesafesi zaman zaman 15 metreye kadar düştü. Kar yağışı da zeminde etkili olmaya başladı.

Aralıklı yağan kar nedeniyle Kızıldağ Geçidi'nde ağır tonajlı araçlar yavaş ve dikkatli seyrederek yollarına devam etti. Geçit noktalarında kara yolları ekipleri, karla mücadele çalışması yaptı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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