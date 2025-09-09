Erzincan İliç'te Basın Açıklaması: "Kredi Kartlarımız İcralık, Esnaf Kepenk Kapattı, Maden Yeniden Açılsın"

(ERZİNCAN) - Erzincan İliç'te Anagold Çöpler Madeni'nin 19 aydır üretime ara vermiş olması nedeniyle ekonomik güçlük yaşadığını belirten bir grup İliçli madenin faaliyetine yeniden başlaması için Ankara'ya sesini duyurmaya çalışıyor. İliç'te basın açıklaması yapan grup, "İşsizlik maaşları tükendi. Kredi kartlarımız icralık oldu. Yerel firmalar SGK borçlarını ödeyemez duruma geldi. Birçok esnaf kepenk kapatıp ilçeden göç etmek zorunda kaldı" diye seslendi.

Erzincan'ın İliç ilçesinde 13 Şubat 2024'te meydana gelen toprak kaymasına kadar faaliyet gösteren Çöpler Altın Madeni'nin yaklaşık 19 aydır üretim yapmaması nedeniyle mağdur olduklarını belirten İliçliler basın açıklaması yaptı. Madenin yeniden faaliyete geçmesinin talep edildiği açıklamada Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslenildi, "Bizim yanımızda olun, sesimizi duyun. İliç'i işsizliğe, kimsesizliğe ekonomik ve sosyal çöküşe mahkum etmeyin. Anagold yeniden üretime geçsin. Bizi sahipsiz bırakmayın" ifadeleri kullanıldı.

Basın açıklamasında şöyle denildi:

"Sayın Cumhurbaşkanım; biz işten çıkarılan İliçli işsizleriz, bizler dükkanını siftahsız kapatan İliç esnafıyız. Bizler artık SGK'larını bile ödeyemeyen İliç firmaları ve bu belirsiz sürecin çalışanlarıyız. Kısacası biz, İliç halkıyız. Maalesef Anagold Altın Madeni'nde hepimizin içini yakan ve 9 kardeşimizi kaybettiğimiz elim bir kaza yaşandı. Bu vesileyle kardeşlerimize tekrar Allah'tan rahmet, kederli ailelerine ve ilçemize sabır diliyoruz. Keşke böyle bir olay hiç yaşanmamış olsaydı. Bu giden canlarımızın telafisi elbette mümkün değil, ateş düştüğü yeri yakıyor. Ancak, Anagold Çöpler Altın Madeni 19 aydır kapalı ve 19 aydır işsiz, geçim sıkıntısıyla ve ona bağlı ekonomik ve psikolojik zorluklarla mücadele etmekteyiz. İşsizlik maaşları tükendi. Kredi kartlarımız icralık oldu. Yerel firmalar SGK borçlarını ödeyemez duruma geldi. Birçok esnaf kepenk kapatıp ilçeden göç etmek zorunda kaldı, aile bütünlüğü tehdit altına girmiş durumda.

Biz ata yurdumuz olan bu toprakları, memleketimizi terk etmek istemiyoruz. Fakat üzülerek sizlerle paylaşamak isterim ki bugün itibarıyla nitelikli iş gücüne sahip 367 gencimiz ilçemizden göç etmek zorunda kalmıştır. İliç Anagold ile beraber bambaşka bir yer oldu. İnsanlarımız iş buldu, düzen kurdu. Başkan şehirlerden göç aldık. Ama şimdi işsiz kaldık. Bizim ve çocuklarımızın ufku karanlık, geleceği belirsiz. Biz bu düzeni kendi emeğimizle kurduk. Anagold bizim emeğimizle var oldu, biz Anagold'la kalkındık. Biz alın terimizle kazandığımız işimizi geri istiyoruz. Biz emeğimizle geçinmek, çocuklarımıza iyi bir eğitim aldırmak istiyoruz. Devletimize sesleniyoruz; bizim yanımızda olun, sesimizi duyun. İliç'i işsizliğe, kimsesizliğe ekonomik ve sosyal çöküşe mahkum etmeyin. Anagold yeniden üretime geçsin. Bizi sahipsiz bırakmayın. Anagold yeniden üretime geçsin. Bacalar tütsün, evlerde ocaklar aşsız kalmasın. Biz bu topraklarda kalmak, yeniden umutla, huzurla yaşamak istiyoruz. İliç halkı olarak madenimiz tekrar açılana kadar mücadelemize devam edeceğiz. Biz biliyoruz ki çeyrek asırdır memleketin her köşesinde vatandaşlarına sahip çıkan Sayın Cumhurbaşkanımız İliç'in ve İliç halkının sesini duyacak ve elinden tutacaktır."

Madenin açılmasını talep eden İliçlilerin verdiği bilgilere göre, kazadan önce yaklaşık 3 bin 500 kişiye istihdam sağlayan Çöpler Altın Madeni'nde çalışan sayısı 400'e kadar geriledi. Faaliyetlerin askıya alınması, doğrudan istihdamın yanı sıra taşeronları ve yerel hizmet sağlayıcıları da etkileyerek ilçenin genel ekonomisini yaraladı. Madenin açılmasını talep eden esnafa göre ilçedeki ticari haraketlilik ve esnafın cirosu yüzde 60 ila 70 oranında azaldı.