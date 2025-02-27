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Erzincan'da Eksi 15 Derecede Çığ Tatbikatı Yapıldı

Erzincan'da Eksi 15 Derecede Çığ Tatbikatı Yapıldı
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Erzincan'daki Ergan Kayak Merkezi'nde AFAD koordinasyonunda düzenlenen çığ tatbikatında, soğuk hava koşullarında kayakçılar kurtarıldı. Eğitimler 5 gün sürdü ve tatbikatta kaybolan bir kişi başarıyla kurtarıldı.

Erzincan'daki Ergan Kayak Merkezi'nde eksi 15 dereceyi bulan soğuk havada gerçeği aratmayan çığ tatbikatı gerçekleştirildi. Tatbikatta senaryo gereği çığ altında kalan kayakçılar kurtarıldı.

Ergan Kayak Merkezi'nde Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı ( Afad ) koordinasyonunda çığ rasat analiz ve kurtarma eğitimi düzenlendi. Eğitime Ergan Kayak Merkezi'nde faaliyet gösteren tüm arama kurtarma ekipleri ile Van'dan gelen AFAD ekipleri katıldı. Ekiplere 5 gün süreyle teorik olarak çığ rasat analiz ve arama kurtarma eğitimi verildi. Ardından Ergan Dağı eteklerinde karla kaplı alanlarda teorik eğitimlerin pratiği tatbikata döküldü. Eksi 15 dereceyi bulan soğuk havada gerçekleşen tatbikatta senaryo gereği çığ altında kalan 2 kayakçı kurtarıldı.

Tatbikatta, ayrıca kaybolan bir kişi yapılan arama ve kurtarma çalışmalarının ardından sağ olarak kurtarılırken, kış şartlarında meydana gelmesi muhtemel olaylara hızlı ve etkili bir şekilde müdahalenin önemi, karla kaplı alanlarda arama-kurtarma araçları ve teknik donanımların kullanımı ile test edildi.

Ergan Dağı Genel Koordinatörü İhsan Bayık, yapılan tatbikatlar ile personellerin sahada daha etkili olmasının sağlandığını belirterek bölgedeki kayakçıların güvenini de arttırdığına dikkat çekti. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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