Engelli bireylere yüzme kursları veriliyor

Bursa Uludağ Üniversitesi Sualtı Topluluğu (USAT) tarafından 19 yıldır aralıksız sürdürülen "Dalmak Özgürlüktür" projesi çerçevesinde yüzlerce engelli bireye yüzme kursları veriliyor. Etkinliklerde su sporları ile fiziki ve zihinsel engeli bulunan çocukların hayata daha fazla katılmaları hedefleniyor.

Kurulduğu günden bu yana üniversite öğrencilerine TSSF onaylı eğitimler vererek dalıcı yetiştiren USAT, aynı zamanda düzenlediği etkinliklerle engelli bireyler için umut olmaya devam ediyor. Düzenlenen son organizasyonu ziyaret eden BUÜ Rektörü Prof. Dr. Ferudun Yılmaz, topluluk üyeleri ve katılımcılarla bir araya geldi. Topluluğun son derece faydalı bir sosyal sorumluluk projesi gerçekleştirdiğini belirten Prof. Dr. Ferudun Yılmaz, üniversite yönetimi olarak böylesi kıymetli projelere destek çıkmayı sürdüreceklerini aktardı.

Çalışmalara dair bilgi veren USAT Başkanı Süleyman Berat Şabudak da topluluk olarak 2004 yılından itibaren yürüttükleri "Dalmak Özgürlüktür" projesi ile engelli çocuklar için havuzda yüzme ve su aktiviteleri düzenlemeyi sürdürdüklerini söyledi. Yüzlerce engelli bireyin suyun iyileştirici özelliğinden faydalanmasını sağlamaya çalıştıklarını vurgulayan Şabudak; "Yardımsever kurum ve kuruluşların desteği ile bir ilke imza atarak 2004 yılında bu projeyi başlattık. Engelli öğrencilerin ve Bursa'daki engelli çocukların topluma daha fazla uyum sağlaması ve gelişimlerine katkı sağlamak amacıyla engelli bireyleri su altının iyileştirici dünyası ile buluşturuyoruz. Aynı zamanda ülkemizin geleceği olan üniversite öğrencilerine engelli bireylerin de bu ülkede var olduğunu göstermeyi amaçlamakta, onların sosyal sorumluluklarından birini yerine getirebilmeleri için fırsat sağlıyoruz" dedi. - BURSA