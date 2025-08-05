Enerjinin Geleceği İçin Gençlere Saha Deneyimi

Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB), ' Türkiye'nin Enerji Geleceği Keşif Programı'yla enerjinin geleceğine yön verecek donanımlı gençlerin yetişmesine zemin hazırlıyor.

GSB, enerji alanında eğitim gören üniversite öğrencilerinin, enerji üretim süreçlerini yerinde görmesine ve teknik bilgi edinmesine imkan sağlayan ' Türkiye'nin Enerji Geleceği Keşif Programı'nı hayata geçirdi. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, "Gençlerimiz, Şırnak ve Batman'a giderek Türkiye Yüzyılı hedefleri doğrultusunda enerjide tam bağımsız Türkiye vizyonunu sahada gözlemleme imkanı buldu. Gençlerimizin ülkemizin enerjideki hamle süreçlerine tanıklık ederek mesleki yönelimlerine ve kariyer planlamalarına katkı sağlıyoruz" dedi.

GSB ile Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) iş birliğinde hayata geçirilen 'Türkiye'nin Enerji Geleceği Keşif Programı'yla, enerji alanında eğitim gören üniversite öğrencilerinin üretim süreçlerini yerinde gözlemlemelerine, sektörel farkındalık kazanmalarına ve teknik bilgilerini sahada geliştirmelerine imkan sağlanıyor. Program kapsamında enerji, petrol ve doğalgaz alanlarında eğitim gören gençler, TPAO'ya ait üretim sahalarını ziyaret ederek enerji üretim süreçlerini sahada yerinde gözlemleme fırsatı buluyor.

Pilot uygulama tamamlandı: Gençler saha deneyimi kazandı

Programın ilk aşamasında pilot il olarak Ankara belirlendi. 26-27 Haziran ve 30-31 Temmuz 2025 tarihlerinde Ankara'daki üniversitelerde öğrenim gören toplam 60 öğrencinin katılımıyla, Batman ve Şırnak Gabar bölgesindeki TPAO üretim sahalarına iki ayrı grup halinde gezi düzenlendi.

Gerçekleştirilen iki saha ziyareti kapsamında gençler; enerji üretiminin farklı aşamalarını yerinde gözlemleme, sondaj teknolojileri ve saha operasyonları hakkında uzmanlardan bilgi alma fırsatı buldu.

Teknik kazanımların yanı sıra kamp ortamında gerçekleşen sosyal etkileşimlerde öğrenciler tarafından programın önemli bir boyutu olarak değerlendirildi. Katılımcıların memnuniyetle tamamladığı uygulama, gençlerin sektöre olan ilgisini artırdı.

"Ülke meseleleriyle meşgul, üreten bir gençlik için çalışıyoruz"

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, enerji alanında öğrenim gören üniversite öğrencilerine yönelik olarak düzenlenen 'Türkiye'nin Enerji Geleceği Keşif Programı'yla gençlerin, teknik bilgi edinme ve saha operasyonlarını doğrudan tanıma fırsatı elde ettiğini söyledi. Bakan Bak, Batman ve Şırnak'ta gerçekleştirilen saha ziyaretlerinde gençlerin, üretim tesislerini yerinde gözlemleyerek işin uzmanlarından bilgi aldığını belirterek, "Sondaj teknolojilerinden saha operasyonlarına, üretim aşamalarından iş güvenliği uygulamalarına kadar birçok konu, uzman personel eşliğinde inceleniyor. Bu sayede gençler, Türkiye Yüzyılı hedefleri doğrultusunda enerjide tam bağımsız Türkiye vizyonunu sahada gözlemleme imkanı buluyor. Program, gençlerin ülkemizin enerjideki hamle süreçlerine tanıklık ederek mesleki yönelimlerine ve kariyer planlamalarına katkı sağlıyor. Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak; ülkesini seven, yeteneklerinin farkına varan, hayal kurabilen, ülke meseleleriyle meşgul, üreten bir gençlik için çalışıyoruz. Sahip olduğumuz tecrübelerle onlara yol göstermeye çabalarken, devletimizin sunduğu hizmetleri yine onlarla sürekli güncelliyor, geliştiriyoruz. Artık dünyanın hiçbir ülkesinden geri kalmayan, en güçlü ülkelerle başa baş rekabet eden bir Türkiye var" diye konuştu.

Yeni başvuru dönemi yakında duyurulacak

'Türkiye'nin Enerji Geleceği Keşif Programı'nın Temmuz-Ekim döneminde farklı illerdeki üniversite öğrencilerine yönelik olarak yaygınlaştırılması planlanıyor. Yeni döneme ilişkin başvuru süreci önümüzdeki günlerde kamuoyuyla paylaşılacak. Program ile daha fazla gencin enerji sektörünü yakından tanıması ve mesleki gelişimlerini sahada pekiştirmesi hedefleniyor. - ANKARA