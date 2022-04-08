Emniyet Teşkilatı kuruluş yıldönümünü kutluyor

ADIYAMAN (İHA) - Ülkemizde huzur ve düzenin temin edilmesinin yanında vatandaşların güvenli bir şekilde hayatını sürdürebilmesi için gece gündüz fedakarca görev yapan Türk Polis Teşkilatı 177. kuruluş yıldönümünü kutluyor.

Türk Polis Teşkilatının 177. kuruluş Yıldönümü ve 10 Nisan Polis Haftası etkinlikleri çercevesinde İl Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder, müdür yardımcıları ve teşkilat mensupları ile birlikte Vali Mahmut Çuhadar'ı makamında ziyaret ederek çiçek takdim etti.

Gerçekleşen ziyarette, İl Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder, Emniyet Teşkilatına verdikleri destekten dolayı Vali Mahmut Çuhadar'a teşekkür ederken, Polis Haftası etkinlikleri hakkında bilgi verdi.

İl Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder ve teşkilat mensuplarının ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali Mahmut Çuhadar, "Huzurlu ve güvenli Adıyaman'ı vazgeçilmez hedef kabul ederek üstün hizmet ve sorumluluk anlayışı içerisinde görevlerini ifa eden Adıyaman Emniyet Müdürlüğümüzde görevli tüm çalışma arkadaşlarımın bu anlamlı ve önemli günlerini kutluyorum.

Hizmetinde bulunduğu Adıyaman halkına gururla ve şerefle hizmet ederek bugüne kadar başarılı çalışmalara imza atan Adıyaman Emniyet Müdürlüğünün üstlendiği sosyal sorumluluk projelerinde toplumun gönlünde müstesna bir yere sahiptir.

Polisimizin özellikle başta asayiş, kaçakçılık ve uyuşturucu madde ile mücadelede çok önemli başarılar elde ettiğini görmekteyiz. Millet olarak huzur ve güvenliğimizi temin eden başta ilimizde görev yapan polislerimiz olmak üzere üstün hizmet anlayışı ve özveriyle ülkemizin dört bir sathında görev yapan Polis Teşkilatımızın değerli çalışanlarının Polis Haftası'nı kutluyor, bu vesileyle görevlerini kahramanca yerine getirirken bu cennet vatan uğruna can vermiş tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyor, gazilerimizden hayatta olanlara sağlık ve uzun ömürler diliyorum. Büyük fedakarlık, sabır ve cesaretle görevlerini sürdüren emniyet teşkilatı mensuplarımıza aileleriyle birlikte sağlık, mutluluk ve başarılar diliyorum" dedi. - ADIYAMAN