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Elite World Van Hotel Alzheimer Hastalarını Ağırladı

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Elite World Van Hotel, Türkiye Alzheimer Derneği Van Şubesi'nin birinci yıl dönümü nedeniyle kentteki Alzheimer hastalarını ağırladı. Otelde düzenlenen etkinlikte hastalara bilgilendirme yapıldı ve unutulmaz bir gece yaşatıldı.

Van'ın beş yıldızlı oteli Elite World Van Hotel, sosyal sorumluluk projeleri kapsamında kentteki Alzheimer hastalarını ağırladı.

Türkiye Alzheimer Derneği Van Şubesi'nin birinci yıl dönümü nedeniyle Alzheimer hastalarını otelde ağırlayan Elite World Van Otel, kendilerine unutulmaz bir gece yaşattı. Otelde düzenlenen etkinlikte bir konuşma yapan Türkiye Alzheimer Derneği Van Şubesi Başkanı Oya Orhun, Türkiye'de olduğu gibi Van'da da Alzheimer hastaları ile ilgili net bir verinin olmadığını ifade ederek, "Amacımız ulaşabildiğimiz hastalarımız ve yakınları ile bir iletişim kurmak. Psikologlarımız, doktorlarımız, diyetisyenlilerimiz var. Benzer alanda çalışan insanlarla birlikte onlara faydalı olmak istiyoruz. Böyle buluşmalar yapmamız, ilimiz adına güzel olacak ve hastalarımızı da bir nebze rahatlatmak adına faydalı olacaktır" dedi.

Kendisinin de bir Alzheimer hastası yakını olduğunu belirten Orhun, "Buradakilerin birçoğu Alzheimer yakını ve hiçbirimiz hastamızı getiremiyoruz. Çünkü hastalık, ikinci evreden sonra kişinin tamamen sosyal yaşamdan kopmasına sebep olan bir hastalık. Bu yüzden de insanların birçoğu hastalarını bu gece buraya getiremiyor. O yüzden ciddi bir bilgilendirme, ciddi bir moral ve motivasyon sağlamamız gerekiyor. Ben bu noktada ailelere tek tavsiyem, hastalarının ilaç saatlerine çok dikkat etsinler ve mutlaka doktora götürsünler. Bu hastalığın ilacı yok deniliyor ama sevgi ve ilgi, bu hatalığın ciddi anlamda bir ilacıdır" ifadelerini kullandı.

Elite World Van Otel Genel Müdürü Oktay Aksoy ise "Her zaman Alzheimer hasta ve hasta yakınlarımızın yanındayız. Bu süreçte onları yalnız bırakmıyoruz. Alzheimer hastalığına farkındalık oluşturmak için böyle bir gece düzenledik. Umarım bir nebze olsun onlara faydamız dokunmuştur" diye konuştu.

Geceye gelen Alzheimer hastaları ise böyle bir etkinliğin düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür ettiler.

Dr. Mehpare Altay ve Psikolog Özlem Ölmez'in bilgilendirmeleri ile süren program canlı müzik ve ikramlarla sona erdi. - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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