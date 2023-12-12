Elbistan'da Can Kulağı Platformu Depremzedelere Yardım Ediyor

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde, belediye öncülüğünde kurulan ve tüm sivil toplum kuruluşlarını tek çatı altında toplayan Can Kulağı Platformu, depremzede ihtiyaç sahibi ailelere gıda ve kıyafet yardımında bulunuyor. Platform, ihtiyaç sahiplerine gıda, giyim ve kırtasiye gibi her türlü ihtiyaçlarını karşılıyor.

Elbistan Belediyesi'nden 'Can Kulağı' seferberliği

KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde, belediye öncülüğünde kurulan ve tüm sivil toplum kuruluşlarını tek çatı altında toplayan Can Kulağı Platformu, depremzede ihtiyaç sahibi ailelerine gıda ve kıyafet yardımında bulunuyor.

Can Kulağı Platformu başta ihtiyaç sahibi ailelere, gıda desteğinin yanı sıra giyim ve kırtasiyeden koli yardımına kadar her türlü ihtiyaçları karşılanıyor. 2019 yılında Elbistan Belediyesi öncülüğünde kurulan platform ile 'devlet millet içindir' kavramının hayata geçirilmesi planlanıyor.

Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, "Elbistan çok büyük acıların da merkezi depremle beraber burayı yardım üstü idi. Gıdadan ilaca, kıyafetten yakacağa varıncaya kadar vatandaşlarımızın tüm ihtiyaçlarının dağıtıldığı bir merkez haline geldi. günlük 100 ailenin giyim ihtiyaçlarının karşılanması okulda çocukların kırtasiye ihtiyaçlarının karşılanması, yakacak ihtiyacı olan ailelerimizin odun kömür taleplerinin karşılanması. 2019 yılından bu güne gelinceye kadar hem pandemide hem depremden önce hem de depremden sonraya kadar arkadaşlarımız çaba gösteriyor. Gönüllü arkadaşlarımızı ve iyi insanları kutluyorum" dedi.