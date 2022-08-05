Elazığ haberleri | Elazığ Karakoçan ve Kovancılar'da Çiftçiler, Su Borularının Sık Sık Patlamasından Şikayet Etti - Haberler

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Elazığ haberleri | Elazığ Karakoçan ve Kovancılar'da Çiftçiler, Su Borularının Sık Sık Patlamasından Şikayet Etti

Gelen Elazığ haberine göre Elazığ’ın Karakoçan ve Kovancılar ilçesindeki çiftçiler, su borularının sürekli patlamasından dolayı mağdur olduklarını söyledi. CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, çiftçilere sürecin takipçisi olacaklarını iletti.

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Elazığ'ın Karakoçan ve Kovancılar ilçesindeki çiftçiler, su borularının sürekli patlamasından dolayı mağdur olduklarını söyledi. CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, çiftçilere sürecin takipçisi olacaklarını iletti.

Elazığ'ın Karakoçan ve Kovancılar ilçesinde vatandaşlar, Devlet Su İşleri tarafından inşa edilen Kanatlı Barajı'nda boruların sürekli patlamasından şikayet etti. Çiftçiler sorularını CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol'a iletti. Erol da durumu yetkililere bildirdiklerini ve sürecin takipçisi olacaklarını söyledi.

Ektikleri pancarların arasında video çeken bir vatandaş, "Devlet Su İşleri şu anda buraya su veremiyor. Su vermedikleri için de biz de mağdur olduk. Elazığ vekilimiz Gürsel Bey ile iletişime geçtik. Bize sahip çıktı" dedi.

ANKA / Yerel

Kovancılar Karakoçan Elazığ su Yerel Haberler

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