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Elazığ'da 187 Hacı Adayı Dualarla Uğurlandı

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Elazığ'da, Diyanet İşleri Başkanlığı organizasyonuyla 187 hacı adayının bulunduğu 3. kafile 6 görevli nezaretinde dualarla uğurlandı. Yolculuk öncesi havalimanında dualar okundu ve aileleriyle vedalaşan hacı adayları kutsal topraklara gitmek için bekledikleri anı yaşadılar.

Elazığ'da, Diyanet İşleri Başkanlığı organizasyonuyla 187 hacı adayının bulunduğu 3. kafile 6 görevli nezaretinde dualarla uğurlandı.

Diyanet İşleri Başkanlığı organizasyonu ile kutsal topraklara gidecek olan ve 187 hacı adayının bulunduğu 3. kafile için Elazığ İl Müftülüğü tarafından havalimanında program düzenlendi. Yolculuk öncesi havalimanında dualar okundu. Okunan duaların ardından çocukları ve aileleri ile vedalaşan hacı adayları, dış hatlar terminalinden uçaklara alındı. Yıllarca kutsal topraklara gitmek için beklediklerini belirten bazı hacı adaylarının kurdukları cümleler ve aileleriyle vedalaşmasında duygu dolu anlar yaşandı. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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