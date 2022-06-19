Eğlencenin en baba hali Ceylan Karavil Park AVM'de - Haberler

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Eğlencenin en baba hali Ceylan Karavil Park AVM'de

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Eğlencenin en baba hali Ceylan Karavil Park AVM'de

Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin en büyük alışveriş merkezi olan Ceylan Karavil Park AVM'de Babalar Günü'ne özel etkinlikler düzenlendi.

Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin en büyük alışveriş merkezi olan Ceylan Karavil Park AVM'de Babalar Günü'ne özel etkinlikler düzenlendi.

Gerçekleştirdiği sosyal sorumluluk projeleri, farkındalık çalışmaları ile Güneydoğu Anadolu bölgesine ve Diyarbakır'a ek değerler sağlayan Ceylan Karavil Park hayata geçirdiği çalışmalara bir yenisini daha ekleyerek, Babalar Günü'ne özel etkinlik alanı oluşturup ziyaretçilerine keyifli anlar yaşattı. AVM yönetimi, Babalar Günü için "sen benim süper kahramanımsın, çünkü sen benim babamsın" fotoğraf köşesini oluşturarak ziyaretçilerinin hizmetine sundu. AVM yönetimi dijital etkinlik alanlarıyla çocuklar ve babalara keyifli anlar yaşattı.

Ziyaretçiler, etkinliklerden memnun olduklarını ifade ederek AVM yönetimine teşekkür ettiği belirtildi. - DİYARBAKIR

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Güneydoğu Anadolu Bölgesi Güneydoğu Anadolu Babalar Günü Yerel Haberler

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