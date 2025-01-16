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Eğitim Sen'den Bakan Tekin'e 'Yetersiz' Not

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Eğitim Sen Eskişehir Şube Başkanı Özkan Demirkol, 2024-2025 eğitim öğretim yılının ilk dönemini değerlendirerek Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in başarısını yetersiz buldu. Eğitimde yaşanan sorunlara dikkat çeken Demirkol, eğitim emekçilerinin taleplerinin göz ardı edildiğini vurguladı.

(ESKİŞEHİR) - Eğitim Sen Eskişehir Şube Başkanı Özkan Demirkol, 2024-2025 eğitim öğretim yılının birinci dönemini değerlendirdi. Demirkol,  Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in eğitim emekçilerinden 'yetersiz' notunu aldığını ifade etti.

Eğitim Sen Eskişehir Şube Başkanı Özkan Demirkol, 2024-2025 eğitim öğretim yılının birinci dönemine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Demirkol, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin için hazırladıkları karneyi göstererek, Bakan'ın notunun başarısız olduğunu ifade etti. Demirkol, şunları söyledi:

"İlk döneme okullarımızda temizlik krizi ile başladık"

"Eğitim öğretim yılı, laik ve bilimsel eğitime yönelik tartışmaları beraberinde getirmiş, yeni müfredatta, din ve değerler eğitiminin ağırlığı artırılırken, fen bilimleri, felsefe ve tarih gibi derslerde dini referansların öne çıktığı görülmüştür. Bu değişiklikler, laik eğitim anlayışından uzaklaşıldığı ve öğrencilerin eleştirel düşünme becerilerinin sınırlandığı eleştirilerine yol açmıştır.

"Eğitim harcamaları büyük ölçüde velilerin sırtına yıkılmıştır"

Eğitim sistemi, her geçen yıl daha fazla paralı hale getirilirken, bu dönemde de milyonlarca öğrenci velisi çocuklarını okutabilmek için bütçelerine göre çok yüksek rakamlarla harcama yapmak zorunda bırakılmıştır. Kamu da tasarruf genelgesi doğrultusunda devlet okullarına ihtiyaç kadar ödenek ayrılmaması, kaçınılmaz olarak öğrenci velilerinin eğitimin finansmanına doğrudan katılımını beraberinde getirmiş, başta 'gönüllü bağış' adı altında toplanan kayıt parası olmak üzere, hemen her okulda çok sayıda kalemde para toplanarak eğitim harcamaları büyük ölçüde velilerin sırtına yıkılmıştır.

"ÖMK bütün itirazlara rağmen yasalaştı"

Eğitimde piyasa ve dinselleşme merkezli dönüşüm, müfredat değişiklikleri, Öğretmenlik Meslek Kanunu, ÇEDES projesi üzerinden eğitimde dinselleşme uygulamaları ve MESEM üzerinden çocuk işçiliğinin artışı 2024 yılına damga vuran başlıca gelişmeler olarak karşımıza çıkmıştır. Eğitim ve bilim emekçilerinin ekonomik, sosyal ve özlük hakları ve geleceğine yönelik talepler görmezden gelinirken, insanca yaşam ve insan onuruna yakışır ücret talepleri yok sayılmıştır. Öğretmenler arasındaki ayrımcılığı ve eşitsizliği derinleştiren Öğretmenlik Mesleği Kanunu (ÖMK) düzenlemesi bütün itirazlara rağmen TBMM'de yasalaşarak yürürlüğe girmiştir.

"Sağlıklı beslenememe sorunlarına çözüm üretilmedi"

Öğrencilerimizin birçoğunun ailelerinin ekonomik koşullarının yetersizliği nedeniyle sağlıklı beslenememe sorunlarına çözüm üretilememiş, bir öğün ücretsiz yemek ve içilebilir temiz su taleplerimiz görmezden gelinmiştir. Yine kalıcı yaz saati uygulamasından vazgeçilmemiş, öğrencilerimizin karanlıkta okullara gelip, karanlıkta dönmelerinin, ruh hallerinde yaratmış olduğu sıkıntılar ve tahribatlar çözüme kavuşturulamamıştır. Bu nedenledir ki; Bakanlığın almadığı önlemler, eğitim paydaşları, sendikaların görüşleri alınmadan hayata geçirilen uygulamalar ve iş birliği protokolleri eğitim kurumlarında kaygıyı arttırmış ve dönem sonu değerlendirmesine göre eğitim emekçilerinden 'yetersiz' notunu almıştır."

Eğitim Sen'den Bakan Tekin'e 'Yetersiz' Not
Kaynak: ANKA / Yerel
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