Efeler'in çocukları çocuk bayramını kutladı

Efeler Belediyesi Gündüz Bakımevleri'nde eğitim gören öğrenciler, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın 103'üncü yıl dönümünü coşkuyla kutladı.

Belediyenin Adnan Menderes Mahallesi'ndeki Gündüz Bakımevi'nde gerçekleşen kutlama etkinliğine, kreşlerde eğitim gören öğrenciler ve ebeveynleri ile çok sayıda vatandaş katıldı. Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay ve eşi Güneş Atay da bu renkli günde çocukların yanında oldu.

Rengarenk kıyafetler giyen ve ay yıldızlı bayrakları ellerine alarak sahneye çıkan çocuklar, gruplar halinde çeşitli oyunlar oynadı ve şarkılar söyledi. Çocukların bayram neşesine vatandaşlar da eşlik etti. Gösterilerin ardından konuşan Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay sözlerine kutlamalara katılan çok sayıda vatandaşa teşekkür ederek başladı. Başkan Atay, "Geleceğimiz olan çocuklarımızı yetiştirirken ebeveynlerimize yardımcı olmak ve çocuklarımızın eğitimlerine en iyi şekilde katkı sunmak için çalışıyoruz. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün açtığı yolda ilerlemeye devam edeceğiz. Bizim umudumuz ve geleceğimiz çocuklarımız. Umarım bu ülkeyi bizden daha iyi yönetirler. Yaşasın 23 Nisan" dedi.

Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay konuşmasının devamında Efelerli ebeveynlere bir de müjde verdi. Okul öncesi eğitimin önemine vurgu yapan Başkan Atay, "4 aylık sürede Astim Organize Sanayi Bölgesi'nde 600 öğrenci kapasiteli Gündüz Bakımevi'nin temelini atacağım. Söz veriyorum. O bölgedeki fabrikalarda çalışanlar, çocuklarının okul öncesi eğitimi konusunda şüphe etmeyecekler. Kadınlar, iş yerine giderken çocuklarını güvenle emanet edebilecekler. Bunları sizin için yapıyorum; özgürleşmeniz, sosyalleşmeniz ve ekonomik bağımsızlığınızı kazanmanız için. Bu ülkede sevgiyi yeşertecek olan çocuklarımızın mutlu olmasını sağlayacak olanlar siz kadınlarsınız" dedi. - AYDIN