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Efeler'den depremzede çocuklara moral oyunu

Yerel Haberler

Efeler'den depremzede çocuklara moral oyunu

Efeler Belediyesi Kahramanmaraş depremlerinin ardından ilçeye gelen çocuklara moral vermek ve yıkımın psikolojik etkisini hafifletmek için anlamlı bir etkinliğe imza attı.

Efeler Belediyesi Kahramanmaraş depremlerinin ardından ilçeye gelen çocuklara moral vermek ve yıkımın psikolojik etkisini hafifletmek için anlamlı bir etkinliğe imza attı. Efeler Belediyesi Şehir Tiyatrosu (E.B.Ş.T.) oyuncuları 'Nasreddin Hoca ve Çocuklar' adlı müzikli çocuk oyununu miniklerle buluşturdu.

Depremlerin meydana geldiği ilk andan itibaren Efeler halkı ile birlikte afet bölgesi için dayanışmanın en güzel örneklerinden birini sergileyen Efeler Belediyesi, felaketin minik yüreklerde bıraktığı izi silmek için de çalışmalarda bulunuyor. Efeler Belediyesi Şehir Tiyatrosu (E.B.Ş.T.) oyuncuları Dramaturg Serkan Fırtına'nın yazıp yönettiği 'Nasreddin Hoca ve Çocuklar' adlı müzikli çocuk oyununu minikler için sahnelendi. Aydın'da özel bir kolejde eğitim gören depremzede misafir öğrencilerin ve okulun mevcut öğrencilerinin izlediği oyun, okulun tiyatro sahnesinde ücretsiz olarak sergilendi. Çocukların büyük heyecanla izledikleri oyun, keyifli anlar yaşattı.

Oyunun sonunda sahneye çıkıp sanatçılara çiçek takdim eden kolej SKS Koordinatörü-Beden Eğitimi Zümre Başkanı Sakine Kondu Ertaş, böylesi önemli bir etkinliğin düzenlenmesini sağladığı için Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay'a ve E.B.Ş.T. oyuncularına teşekkür etti. - AYDIN

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Şehir Tiyatrosu Kahramanmaraş Efeler Yerel Haberler

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