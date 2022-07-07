Efeler Belediyesi'nden Mezarlıklara Ücretsiz Ulaşım

Efeler Belediyesi, Kurban Bayramı dolayısıyla vatandaşların mezarlık ziyaretlerini rahatça yapabilmeleri için ücretsiz servis hizmeti sağlıyor.

Efeler Belediyesi'nin servis araçları, 8 Temmuz Cuma günü (Arife günü) Tellidede ve Kemer Mezarlıkları'nı ziyaret edecek vatandaşlar için ücretsiz ulaşım imkanı sağlayacak.

Bayramlarda artan mezarlık ziyaretleri dolayısıyla vatandaşlara destek olmak istediklerini kaydeden Başkan Mehmet Fatih Atay, "Efeler Belediyemiz her yıl düzenli olarak Ramazan ve Kurban Bayramları arifesinde, ilçemizdeki Kemer ve Tellidede Mezarlıklarına ücretsiz ulaşım desteği sağlıyor. Vefat eden yakınlarını ziyaret etmek isteyen vatandaşlarımızın, artan sıcaklıklarla birlikte mağduriyet yaşamamaları için çalışıyoruz. Araçlarımız, Bey Camii önünden 10.00-18.00 saatleri arasında her saat başı Tellidede ve Kemer Mezarlıkları'na hareket edecektir. Tüm vatandaşlarımızın Kurban Bayramı'nı şimdiden kutluyor, kaybettikleri yakınlarına Allah'tan rahmet diliyorum" dedi.

ANKA / Yerel