Efe’den AK Parti İlçe Başkanına Esprili Mesaj, Bursaspor Forması Hediyesiyle Sonuçlandı

Efe’den AK Parti İlçe Başkanına Esprili Mesaj, Bursaspor Forması Hediyesiyle Sonuçlandı
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Bursa'nın Osmangazi ilçesinde Efe, sosyal medya üzerinden AK Parti İlçe Başkanı Adnan Kurtuluş'a 'Bana Bursaspor forması getirirseniz, sizi mahalleye sokarım' şeklinde esprili bir mesaj gönderdi. Başkan Kurtuluş, Efe'yi ziyaret ederek ona özel hazırlanmış Bursaspor formasını hediye etti ve bir kombine bileti sözü verdi.

Bursa'da sosyal medya üzerinden AK Parti Osmangazi İlçe Başkanı'na mesaj gönderen Efe, kapısının önünde Osmangazi İlçe Başkanı Kurtuluş'u görünce şaşkınlığını gizleyemedi. Başkan Kurtuluş, Efe'ye Bursaspor forması hediye etti.

Merkez Osmangazi ilçesi Tuna Mahallesi'nde ikamet eden Efe, sosyal medya üzerinden AK Parti Osmangazi İlçe Başkanı Adnan Kurtuluş'a mesaj gönderdi. Mesajı alan Adnan Kurtuluş, Efe'nin ziyaretine gitti. Efe, sosyal medya hesabından esprili bir dille AK Parti Osmangazi İlçe Başkanı Adnan Kurtuluş'a, "Bana Bursaspor forması getirirseniz, sizi mahalleye sokarım" diye gönderme yaptı. Bu samimi mesajı yanıtsız bırakmayan İlçe Başkanı Adnan Kurtuluş Efe'yi ziyaret ederek, ismine özel hazırlatılan Bursaspor formasını kendi elleriyle takdim etti. Karşılıklı muhabbet ve tebessümle gerçekleşen buluşmada Efe'nin sevinci gözlerden kaçmadı.

Başkan Kurtuluş bununla da yetinmeyerek, Efe'ye bir de Bursaspor kombine bileti sözü verdi. Bu anlamlı hediyeleşme, mahallede ve sosyal medyada büyük beğeni topladı. Ziyaretin ardından Başkan Kurtuluş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Efe dedi ki: 'Bana Bursaspor forması getirirseniz, sizi mahalleye sokarım!'. Biz de işi riske atmadık formayı kaptık, Efe'ye teslim ettik. Artık Efe tam donanımlı bir Timsah! Sıradaki isteği 'stadyuma gol sevinciyle giriş yapmak' olursa hiç şaşırmayın! Efe mutlu, biz mutlu. Bursaspor sevgisi mahalle mahalle büyüyor" dedi.

İlçe Başkanı Adnan Kurtuluş'un bu içten yaklaşımı, mahalle halkı ve taraftarlar tarafından büyük takdir gördü. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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