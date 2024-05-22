Edirne'de Badem Ezmesi Rekoru Denendi

ERGİN YILDIZ

(EDİRNE) - Edirne'de kentin meşhur lezzetlerinden coğrafi işaretli 22 metre uzunluğunda badem ezmesi rekoru denendi.

Saraçlar Caddesi'nde Türk Mutfağı Haftası Etkinlikleri kapsamında 22 ustanın hazırladığı, Edirne'nin plaka koduna uygun 22 metre uzunluğunda badem ezmesi yapıldı. Badem ezmesi rekor denemesine, Edirne Valisi Yunus Sezer de katılırken, yurttaşlar badem ezmesinin tadına da baktı.

Vali Sezer, "Bugün de Edirnemizin plakasına uygun olarak 22 metre badem ezmesini deniyoruz. Öğleden sonra da tava ciğer ve ciğer sarması yapacağız. Saray ve Balkan mutfağı, Edirne gastronomi alanında önemli bir şehir. 'Önemli bir mihenk noktası' diyebilirim" dedi.

Şekerleme ustası Arif Meriç de "Edirne'nin plakası 22. 2 çarpı 2, 4. 2 2'yi topladığın zaman yine 4. 4 4'lük kente 22 metre plakamıza uygun badem ezmesini döşedim. Rekor denemesinin ilk ayağını yaptık. Allah nasip ve kısmet ederse bunu bir kilometre ile uzatacağız. Gençlerin kalpleri, ruhları, öyle güzel bakışları vardı ki, 'Biz de bunu yaparız' diyorlardı. Ben de diyorum, 'aynen yaparsınız' verdim kürekleri ellerine bir taraftan çevirdiler, yoğura yoğura bu masanın başına getirdik" diye konuştu.