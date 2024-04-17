Düzce Üniversitesi EUA'da Tam Üye Oldu

Avrupa Üniversiteler Birliği'nde (EUA) ortak üye statüsünde bulunan Düzce Üniversitesi, Swansea'deki EUA toplantısında alınan karar ile tam üye oldu.

Avrupa Birliği'nin yükseköğretim, araştırma ve inovasyon konularında etkili ve önemli bir kuruluş olan EUA'da, 49 Avrupa ülkesinden 870 üniversite ve yükseköğretim üst kuruluşu üye olarak yer alıyor. Yükseköğretim Kurulu'nun (YÖK) kolektif tam üye olduğu EUA'da, ülkemizden 33 devlet ve 18 vakıf üniversitesi olmak üzere 51 üniversite üye olarak bulunurken, 41 üniversite ise tam üyelik statüsüne sahip.

Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nedim Sözbir, Düzce Üniversitesi'nin küresel anlamda yaptığı çalışmaların karşılığını almaya başladığını ifade ederek, EUA'ya tam üye olan Düzce Üniversitesi'nin önemli bir prestij kazandığını ve uluslararasılaşma vizyonuna değer kattığını vurguladı. - DÜZCE