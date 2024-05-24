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Düzce'de Kurtsuyu Anaokulu ve İlkokulu Öğrencilerine Organik Tarım Eğitimi Verildi

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Düzce Merkez İlçesi Kurtsuyu köyünde bulunan Kurtsuyu Anaokulu ve İlkokulu öğrencilerine organik tarım ve iyi tarım uygulamaları konusunda farkındalık eğitimi verildi. Eğitimde, çevre, hayvan ve insan sağlığını koruyan tarım teknikleri ve üretim süreci anlatıldı. Ayrıca öğrencilerle birlikte çilek fidesi dikimi gerçekleştirildi.

Organik tarım ve iyi tarım uygulamaları konularında farkındalık oluşturmak amacıyla Düzce Merkez İlçesi Kurtsuyu köyünde bulunan Kurtsuyu Anaokulu ve İlkokulu öğrencilerine uygulamalı eğitim verildi.

Kurtsuyu anaokulu ve ilkokulu öğrencilerine farkındalık eğitimi verildi. Üretimden tüketime kadar iyi tarım uygulamalarının ve organik tarım sürecinin tamamının kontrollü, sertifikalı yapıldığı bu tarımsal üretim yöntemleri ile birlikte bitkisel ve hayvansal ürünlerin üretimi sırasında çevreyi, hayvanları ve insanları koruyan tekniklerin kullanıldığı bu sayede hava, toprak ve su kirliliğinin önüne geçilerek insan ve hayvan sağlığı korunduğu anlatıldı.

Verilen bilgilendirmeden sonra Düzce İl Tarım ve Orman Müdürü Esra Uzun'unda katılımıyla öğrencilerle birlikte okul bahçesinde saksılara toprak konularak çilek fidesi dikimi gerçekleştirildi.

Etkinlik, öğrencilerle toplu fotoğraf çekiminin ardından etkinlik sona erdi. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Düzce Tarım Çevre Eğitim Yerel Güncel Haberler

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