Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü 2023 Yılında 2 Bin 840 Olaya Müdahale Etti

Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü, 2023 yılında 2 bin 840 olaya müdahale ederken, 4 bin 229 vatandaşa da yangın ve afetle mücadele eğitimi verdi.

Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü, 2023 yılı istatistiklerini yayımladı. Merkez ve Bahçeşehir bölgesinde bulunan 2 istasyonda 17 araç ve 80 personel ile görev ifa eden ve sadece görev bölgesinde değil ülke genelinde yaşanan afetlere de müdahale eden itfaiye teşkilatı, bir yıl boyunca 2 Bin 840 olaya müdahale ederken, 4 Bin 229 vatandaşa eğitim verdi.

Belediye Başkan Faruk Özlü'nün girişimleri ile çağın gereklerine uygun olarak hem fiziki şartlar hem de araçlar bakımından modernize edilen Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü, bölgenin en güçlü itfaiye teşkilatı olma yolunda emin adımlarla ilerliyor.

Bu doğrultuda hareket eden itfaiye teşkilatı, Çoban mevkiindeki yeni ve tam teşekküllü modern binası, modernize edilmiş ve her olaya müdahale edebilecek kapasiteye yükseltilmiş araçlarının yanı sıra Bahçeşehir bölgesindeki istasyonu ile birlikte her an göreve hazır şekilde kendini geliştirmeye devam ediyor.

Düzceli itfaiyeciler depremzedelerin yanında

2023 yılının başında Kahramanmaraş merkezli yaşanan ve 10 ilin etkilendiği deprem afetinde ilk andan müdahale noktasında yer alarak başarılı çalışmalarıyla birçok vatandaşın kurtarılmasında önemli rol oynayan itfaiye teşkilatı, depremin ardından afet yaşanan illerde belediyecilik hizmetlerinin aksamaması noktasında da takviye ekiplerle bölgenin yaralarının sarılmasında yanlarında oldu.

Yangından trafik kazasına her olaya hzılı müdahale

Geçtiğimiz yıl 2 istasyon üzerinden 4 bin 311 kez çıkış yapan itfaiye müdürlüğü, bu süreçte 17 araç ve 80 personeli ile meydana gelen 767 yangına müdahale ederken, 169 sıkışmalı trafik kazasında görev aldı. İtfaiye ekipleri aynı dönem içerisinde 208 Kentsel İnsan kurtarma, 551 Kentsel Hayvan kurtarma çalışması gerçekleştirirken, 152 Su tahliyesi, 71 baca temizliği, 922 de ruhsat denetimi gerçekleştirdi.

Bilinçlendirme eğitimleri hız kesmedi

Eğitim noktasında da önemli adımlar atan ve bilinçlendirme noktasında vatandaşlar ve kurumlarla iş birliği içerisinde afet ve yangınla mücadele eğitimleri de veren Düzce İtfaiyesi, 2023 yılında 4 bin 229 vatandaşa, 70'te kamu kurum ve kuruluşlarına yönelik eğitim gerçekleştirdi. Aynı şekilde 25 tatbikatın da başarılı şekilde tamamlanmasını sağladı. - DÜZCE