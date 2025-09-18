DTO Başkanı Uğur Erdoğan'dan Kamu Kurumlarına Ziyaretler

Denizli Ticaret Odası (DTO) Başkanı Uğur Erdoğan, kamu kurum ve kuruluşları ile temaslarını kesintisiz sürdürüyor. Denizli'de yeni göreve başlayan kamu kurumlarının idarecilerine hayırlı olsun ziyaretinde bulunan Başkan Erdoğan, DTO'daki kabullerine de ara vermedi.

DTO Yönetim Kurulu Başkanı Uğur Erdoğan, Denizli İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mevlüt Dirim'i makamında ziyaret ederek yeni görevinin hayırlı olmasını diledi. Başkan Erdoğan'a nezaketinden dolayı teşekkür eden Tuğgeneral Dirim, iki kurum arasındaki geçmişten bugüne gelen iş birliğinin artarak sürmesini diledi. Başkan Erdoğan da ziyaretleri ile ilgili olarak "Toplumsal huzurumuzun temel dayanaklarından Jandarma Teşkilatımız, onur kaynağımızdır. Her türlü desteği verdik, vereceğiz; iş birliğimizi kesintisiz sürdüreceğiz. Şehrimizde göreve başlayan İl Jandarma Komutanımıza da misafirperverliği için teşekkür eder başarılar dileriz. Denizli'mize değer katacağına inanıyoruz" dedi.

"İl Tarım ve Orman Müdürü Zayim'e, şehrimize hoş geldiniz ziyaretinde bulunduk"

Başkan Erdoğan ile DTO Yönetim Kurulu üyeleri daha sonra Denizli İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Nevzat Zayim'e hayırlı olsun ziyaretinde bulunarak kolaylıklar diledi. Üyelerinin müdürlükle ilgili öneri ve beklentilerini de iletti. İl Müdürü Zayim, konuklarına ilgi, destek ve nezaketlerinden dolayı teşekkür etti.

Başkan Erdoğan'ın önderliğindeki heyet sonrasında AK Parti İl Başkanı Muhammet Subaşıoğlu'nu da ziyaret etti. Konuklarını kapıda karşılayan Subaşıoğlu, "Denizli'miz ve hemşehrilerimiz için tüm sivil toplum kuruluşlarımız ile el birliğiyle çalışıyoruz. Çünkü bu şehir bizim; hepimizin. Çok çok daha iyi olması için de hep beraber durmadan yorulmadan koşturuyoruz, koşturacağız. Uğur Başkanımızın temposu ve çalışkanlığı zaten herkesin malumu; inşallah sahanın taranması ve durum tespiti anlamında bundan biz de faydalanacağız. Onun için sizlerin bize toplumu ilgilendiren konulardaki önerileri, bizim için çok önemli; hatta baş tacı" diye konuştu. İl Başkanı Subaşıoğlu, görüşmenin sonunda misafirlerine gösterdikleri nezaketten dolayı da teşekkür ederken Ticaret Odası Başkanı Erdoğan ise ziyaretleri ile ilgili olarak, "Sektörlerimiz ile üyelerimizin genel idaremizin politikalarıyla ilgili öneri ve beklentilerini İl Başkanımız Sayın Subaşıoğlu'na aktardık ve bunların karşılanması anlamında desteklerini istedik. Oldukça verimli bir görüşme oldu. Yeni görevinden dolayı da tebrik ettik. Misafirperverliğinden dolayı teşekkür eder kolaylıklar dileriz" dedi.

Başkan Erdoğan'a ziyaretlerinde DTO Meclis Başkanı Salih Sarıkaya'nın yanı sıra DTO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcıları Hasan Aracı ile Melek Kartay, Yönetim Kurulu Üyeleri Ahmet Özfidan, Ali Taşevli, Kemal Tuncer, Mehmet Oğuzhan Şahan, Mutlu Başaran, DTO Meclis Katip Üyesi Volkan Gürsoy, Meclis Üyesi Yavuz Aki, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Denizli Genç Girişimciler Kurulu (GGK) İl İcra Komitesi Başkanı Bekir Çakır, DTO Genel Sekreteri Ali Rıza Tekin ile DTO Başkanlık Özel Kalem ve Basın Sorumlusu Ömer Altıntaş da eşlik etti.

Başkan Erdoğan, kurum ziyaretlerinin ardından Denizli Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Melek Kartay'ı da İncilipınar Caddesi Çınar Apartmanı'nda açtığı yeni işletmesi 2210 Boulangerie Cafe'de ziyaret ederek hayırlı ve uğurlu olmasını diledi. Kartay da kendisini yalnız bırakmayan DTO Yönetim Kurulu üyelerine nezaketlerinden dolayı teşekkür etti.

Başkan Erdoğan, günlük programını Denizli Ticaret Odası'nda sürdürdü. Ziyaretine gelen Yardımcı İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Resul Yardımcı ile yönetim kurulu üyelerini kabul etti; nezaretlerinden dolayı teşekkür ederek hayırlı işler diledi.

Aylık olağan toplantıları için gelen, DTO'nun 17'nci Meslek Komitesi'nin üyeleri ile de sektörlerini istişare etti. Takdirle takip ettiğini söylediği çalışmalarından dolayı teşekkür ederek başarılar diledi.

Başkan Erdoğan'ın oldukça renkli bir misafiri daha vardı; Çini Ustası Hasan İnce. Konuğu, Başkan Erdoğan'a güne damgasını vuracak bir sürpriz yaptı ve güzel bir armağanla ziyarete geldi. Konuğunun elinde fotoğrafının işlendiği eseri görünce duygulanan Erdoğan, "El emeği göz nuru çini eserini hediye olarak getiren misafirimiz Hasan İnce'ye, nezaketinden dolayı teşekkür eder hayırlı işler dilerim" dedi.