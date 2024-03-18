DTO Başkanı Uğur Erdoğan, Çanakkale Deniz Zaferi'ni Anma Mesajı Yayımladı

18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin yıl dönümü dolayısıyla yazılı bir mesaj yayımlayan Denizli Ticaret Odası (DTO) Başkanı Uğur Erdoğan, "Ulusumuz, var olma savaşı verdiği bir dönemde, Çanakkale'de yedi düvele geçit vermeyerek tarihi yeniden yazdı. Türk'ün asla boyun eğmeyeceğini, tüm dünyaya duyurdu" dedi.

DTO Yönetim Kurulu Başkanı Uğur Erdoğan'ın 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109'uncu yıl dönümünde yayımladığı anma ve kutlama mesajı şöyle: "Türk Milleti, var olduğu günden bu yana vatan bildiği topraklarıyla bayrağı ve özgürlüğü için canından bile vaz geçmesiyle tanındı ve anıldı. Tıpkı 18 Mart 1915'teki gibi yurdunu elinden almaya yönelik her türlü taarruzu, yediden yetmişe kadını, erkeği, genci ve çocuğuyla bir olarak geri püskürttü. Kahraman Ordumuz, o gün bir kez daha şahlandı ve yaklaşık 60 bini cephede olmak üzere 252 bin şehit verse de tüm dünyaya 'Çanakkale geçilmez' dedirtti. Ulusumuzun tarihin akışına yeniden yön verdiği Çanakkale Deniz Zaferimiz, kutlu olsun. Aynı ruhla bugün de olsa yine vatanımız için bir an bile gözümüzü kırpmayız. Onlardan aldığımız emaneti, gece gündüz demeden çalışarak dünyanın saygın devletlerinden biri, büyük ve güçlü Türkiye haline getirmeye kararlıyız. Türkiye Yüzyılını, ekonomik zaferlerle taçlandıracağız. Hem yedi düvele geçit vermediğimiz Çanakkale cephesinde hem de altın harflerle yazılmış tarihimiz boyunca, vatanı uğruna canlarından vazgeçerek Türk'ün asla boyun eğmeyeceğini tüm dünyaya duyuran aziz şehitlerimiz ile tarihi yeniden yazan Başkomutan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ve silah arkadaşlarını rahmetle anıyor, tüm şehit aileleri ile yakınlarına da şükranlarımızı sunuyoruz." - DENİZLİ