"Domaniç Türkiye'nin en güzel ilçelerinden birisidir"

Kütahya Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Erkan Sağlam, hedeflerinin Domaniç'i daha ileriye taşımak olduğunu belirterek, "Domaniç tarihi ve doğasıyla Türkiye'nin en güzel ilçelerinden biridir.

Kütahya Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Erkan Sağlam, hedeflerinin Domaniç'i daha ileriye taşımak olduğunu belirterek, "Domaniç tarihi ve doğasıyla Türkiye'nin en güzel ilçelerinden biridir. Kuruluşun topraklarında Domaniç halkımızla bir olup var gücümüzle çalışmak için hizmete talip olduk" dedi.

31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler öncesinde süreç hızla devam ederken, Cemiyet Başkanı Erkan Sağlam AK Parti'den aday adaylığı müracaatını gerçekleştirdi.

Hayme Ana'nın kabrini ziyaret ederek burada dua eden Sağlam, daha sonra AK Parti Domaniç İlçe başkanlığına geçti. AK Parti Domaniç ilçe başkan vekili Selçuk Yardımcı'ya belgelerini teslim eden Sağlam, Domaniç'e hizmet için yola çıktıklarını belirtti.

Domaniç'te birlik beraberlik içinde çalışacaklarını ve hedeflerinin Domaniç'i daha ileriye taşımak olduğuna vurgu yapan Sağlam "Domaniç tarihi ve doğasıyla Türkiye'nin en güzel ilçelerinden biridir. Kuruluşun topraklarında Domaniç halkımızla bir olup var gücümüzle çalışmak için hizmete talip olduk. Başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve genel merkezimiz olmak üzere AK Parti il ve ilçe teşkilatlarımızın da desteğiyle bize görev verilmesi halinde Domaniç ilçemize hizmet için elimizden gelen gayreti göstereceğimizden kimsenin şüphesi olmasın. Domaniç halkımızla inşallah birlik beraberlik içinde çalışarak, halkımızın dertleriyle dertlenip mutluluklarını paylaşarak ilçemizi birlikte daha iyi yerlere taşıyacağız" diye konuştu. - KÜTAHYA