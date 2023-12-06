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Diyarbakır'da Filistinlilere Yardım Etkinliği Düzenlendi

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Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde, dokuz anaokulu ve velilerin destekleriyle Filistinliler yararına yardım etkinliği düzenlendi. Etkinlikte yöresel yemekler ve tatlılar satışa sunuldu. Elde edilen gelir Kızılay aracılığıyla Filistin'e gönderilecek.

Diyarbakır'da Silvan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü öncülüğünde dokuz anaokulu ve velilerin destekleriyle Filistinliler yararına yardım etkinliği düzenlendi.

İlçenin Gazi Caddesi üzerinde düzenlenen yardım etkinliğinde dokuz tane anaokulu ve veliler tarafından hazırlanan yöresel yemekler ve tatlılar, satışa sunuldu.

Hasuni Anaokulu Müdürü Mehmet Aslan ve Cumhuriyet Anaokulu Müdür Yardımcısı Narin Çiçek, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü öncülüğünde gönüllü esasıyla Filistin yararına yaptıkları etkinlikte elde edecekleri geliri Kızılay aracılığıyla Filistin'e göndereceklerini söyledi. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Diyarbakır Filistin Kızılay Silvan Eğitim Yerel Güncel Haberler

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