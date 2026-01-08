Diyarbakır'da 2025'te 1,6 milyon turist

Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu, 2025 yılının turizm açısından oldukça hareketli geçtiğini belirterek, "2025 yılı içerisinde toplam 1,6 milyon ziyaretçimiz olmuştur" dedi.

Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu başkanlığında yapılan "Asayiş ve Güvenlik Bilgilendirme Toplantısı"nda 2025 yılı yatırım ve asayiş rakamları paylaşıldı. Vali Zorluoğlu, Diyarbakır'ın asayiş ve güvenlik bakımından sorunlu bir il olmadığının altını çizerek, 2024 yılında il genelinde 36 bin 65 asayiş olayı meydana gelirken, bu rakamın 2025 yılında yüzde 13 azalarak 31 bin 470'e düştüğünü söyledi. Zorluoğlu, tüm suçların ortalamasında yüzde 12 oranında bir düşüş olmakla birlikte "kasten öldürme" suçunda 2024 yılına göre yüzde 42'lik bir artış söz konusu olduğunu ifade etti. Vali Zorluoğlu, terör örgütlerine karşı emniyet ve jandarmanın 2025 yılında da etkin bir şekilde mücadelesinin devam ettiğini söyleyerek, "2024 yılında toplam 6 bin 234 operasyon gerçekleştirilmişti. Bu operasyonlar 2025 yılında yüzde 34 oranında artırılarak, 8 bin 374'e ulaşmıştır. Tabii ki çok sayıda gözaltı olmuş, bunların bir kısmı tutuklanmış, bir kısmı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştır. Ancak her türlü terör hadisesine karşı çok ciddi ve hassas bir şekilde mücadelemiz devam etmektedir. Uyuşturucuyla mücadeleye baktığımızda 2024 yılında toplam 4 bin 132 operasyon gerçekleştirilmişti. 2025 yılında bu sayı yüzde 7 oranında artmıştır. Bu operasyonlar neticesinde 5,3 ton uyuşturucu madde ele geçirilmiştir. Ayrıca 305 bin adet uyuşturucu hap ile 46,5 milyon kök kenevir bitkisi imha edilmiştir. Bu operasyonlar kapsamında 6 bin 643 şahıs gözaltına alınmış, bunlardan 899'u tutuklanmıştır. Bu sene, geçen senelerden farklı olarak özellikle altını çizerek ifade etmek isterim ki; sadece bu tarlaları ekenlere yönelik operasyonlar yapılmamış, aynı zamanda bunların üstündeki kamuoyunda 'baron' olarak tabir edilen kişilere yönelik de operasyonlar gerçekleştirilmiştir. Bu manada çok başarılı çalışmalar ortaya konulmuştur. Emniyetimizle birlikte jandarmamızı da tebrik ediyoruz" dedi.

2024 yılında kentte trafik kazalarında 29 vatandaşın hayatını kaybettiğini hatırlatan Zorluoğlu, 2025 yılında bu oranın yüzde 24 artarak 36 kişiye ulaştığını kaydetti. Zorluoğlu, Şehir Hastanesi inşaatının devam ettiğini aktararak, "Gelinen noktada gerçekleşme oranı şu an itibarıyla yüzde 72'dir. Yaklaşık bin yatak kapasiteli olacak bu hastane, ilimizin sağlık altyapısına güçlü bir destek sağlayacaktır. Hedefimiz, inşallah 2026 yılının sonu itibarıyla burayı tamamlamak ve 2027 yılının başında hizmete açmaktır. Bunun yanında Diyarbakır'da ikinci bir şehir hastanesi daha yapılacaktır. Bu konuda Sağlık Bakanlığımızla ve milletvekillerimizle mutabakata varılmıştır. Şu anda ikinci şehir hastanesinin yer tespit çalışmaları devam etmektedir" diye konuştu.

Silvan Barajı projesi hakkında da bilgi veren Zorluoğlu, çok ciddi çalışmalar yürütülmekte olduğunu, şu an itibarıyla Silvan Projesi'nin toplam yatırım bedelinin 300 milyar lira olduğunu ifade etti.

"2025 yılı, turizm açısından oldukça hareketli ve bereketli geçmiştir"

Turizm verilerini de paylaşan Vali Zorluoğlu, "Diyarbakır'ımızın önemli gelişim alanlarından birinin turizm olduğunu görmekteyiz. 2025 yılı, turizm açısından oldukça hareketli ve bereketli geçmiştir. 2025 yılı içerisinde toplam 1,6 milyon ziyaretçimiz olmuştur. Elbette bu ziyaretçilerin tamamı ilimizde konaklamamıştır. Bir kısmı günübirlik gelmiş, bir kısmı ise farklı amaçlarla ilimize uğramıştır. Konaklayan ziyaretçilere baktığımızda 622 bini yerli, 46 bini yabancı olmak üzere yaklaşık 660 bin kişi Diyarbakır'da konaklamıştır. Bunun üzerine neredeyse 1 milyon kişi de günübirlik ziyaret, müze gezileri ve benzeri amaçlarla ilimize gelmiştir. Toplamda 1,6 milyon ziyaretçi rakamına ulaşılmıştır" dedi.

"Diyarbakır'ın Elazığ ve Şanlıurfa istikametlerindeki tüm kavşaklar elden geçirilecek"

Vali Zorluoğlu, zamanla araç sayısının artmasıyla birlikte şehir içi trafikte yoğunluğun da artmakta olduğunu kaydederek, konuşmasını şöyle tamamladı:

"Bu kapsamda Karayolları Genel Müdürlüğü yaklaşık 3 milyar liralık bir ihale gerçekleştirmiştir. Bu çalışmalar 2026 yılının hemen başında başlayacaktır. Bu çerçevede Diyarbakır'ın Elazığ ve Urfa istikametlerindeki tüm kavşaklar elden geçirilecektir. Yeni nesil kavşak anlayışıyla yapılacak geometrik düzenlemelerle trafikte yaklaşık yüzde 30'luk bir iyileşme sağlanması hedeflenmektedir. Bu çalışmalar kapsamında Elazığ yolu ve Şanlıurfa yolunun asfaltlarının yenilenmesi de yer almaktadır. Zira bu yolların asfaltlarının yenilenmesi artık zorunlu hale gelmişti. Ayrıca şehrimizin çevre yolu meselesi de önemli başlıklardan biridir. Özellikle Ergani tarafından gelen yolun Silvan'a bağlanacak olan ilk bölümü, yaklaşık 19 kilometrelik bir kesimi kapsamaktadır. Bu bölümün yatırım programına alınması konusunda yoğun bir mücadele verdik. İnşallah 2026 yılı bu alanda da önemli aşamalar kaydettiğimiz bir yıl olacaktır."

Valilikte yapılan toplantıya İl Emniyet Müdürü Nurettin Gökduman ve İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Tarık Hekimoğlu katıldı. - DİYARBAKIR