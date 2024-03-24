Üye Girişi
Haberler

Diyanet İşleri Başkanlığı Aydın'da İrşat Programlarına Katıldı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın Ramazan ayı dolayısıyla düzenlemiş olduğu irşat programlarına katılmak üzere Aydın'da bulunan Cami Hizmetleri Daire Başkanı Cemalettin Gezgiç, birçok buluşma ve ziyaret gerçekleştirildi.

Ziyaretlerine İl Müftülüğü'nde başlayan Daire Başkanı Cemalettin Gezgiç, İl Müftüsü Hasan Güneş'ten yürütülmekte çalışmalar hakkında bilgi aldı. Kur'an ayı olan Ramazan'ı şerifte, Kur'an eğitimi alan gençler ile bir araya gelen Gezgiç, Efeler Müftülüğü'ne bağlı Umurlu Bölge Yatılı Hafızlık Kuran Kursu ve Köşk Müftülüğüne bağlı Yatılı Kuran Kursunu ziyaret ederek hafızlık öğrencileriyle sohbet etti. Kur'an-ı Kerimin hayatımızdaki yeri ve önemi hakkında öğrencilere bilgiler veren Gezgiç, öğrencileri tebrik ederek başarılar diledi. Cami Hizmetleri Daire Başkanı Gezgiç, Gençlik Koordinatörlüğü'nün organize ettiği iftar programında üniversiteli gençlerle, irşad faaliyetleri kapsamında tedavileri devam eden din görevlileriyle, dernek ziyaretleri ile de yaşayan tarihler yaşlı vatandaşlarla bir araya geldi. Bey Cami'nde Cuma sohbeti gerçekleştiren Gezgiç, namazın ardından din görevleri ile istişarelerde bulundu.

Hayırsever iş insanları, dernekler ve oda başkanlarında ziyaret eden Gezgiç'e, İl Müftü Yardımcısı Ahmet Tepe ve Din Hizmetleri Şube Müdürü Adem Sakarya eşlik etti. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Diyanet İşleri Başkanlığı Aydın Cami Yerel Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Oy kullanmama cezası var mı, ne kadar? 2024 seçimlerde oy kullanmak zorunlu mu? Gönül Yazar kimdir, kaç yaşında? Gönül Yazar nereli? Kardeşlerim full HD bölüm izle! Kardeşlerim 122. bölüm full HD izleme linki! Kardeşlerim son bölüm neler oldu? Gönül Dağı 132. bölüm tek parça izle! Gönül Dağı full HD bölüm izle! Gönül Dağı son bölüm neler oldu? TV YAYIN AKIŞI! Bu akşam TV'de hangi diziler, filmler var? 23 Mart Cumartesi ATV, Kanal D, Star, Show, NOW'da neler var? İSTANBUL İFTAR SAATİ (İMSAKİYE) - 23 Mart Akşam ezanı kaçta okunuyor, iftar saati kaçta? Ankara, İzmir, Bursa il il iftar saatleri! Kate Middleton ne kanseri, hastalığı nedir? Kate Middleton video mesajda ne dedi? Kate Middleton kimdir, kaç yaşında? Galler Prensesi Kate Middleton hasta mı, son durumu nedir? Kate Middleton hastalığı nedir, kanser mi? Kate Middleton sağlık durumu nasıl? Beşiktaş Emlakjet - Pınar Karşıyaka maçı hangi kanalda, saat kaçta? Beşiktaş Emlakjet - Pınar Karşıyaka maçı! 2024 Ramazan Bayramı hangi gün? Ramazan Bayramı ne zaman, ayın kaçında? 2024 yılında Ramazan Bayramı tarihi! Kemalpaşa belediyesi hangi parti? Kemalpaşa belediye başkanı hangi partiden seçilmiştir? İşte 2019 İstanbul Kemalpaşa yerel seçim sonuçları! Ek zam var mı? Ek zaman ne zaman, hangi tarihte gelecek? AK Partili Akbaşoğlu açıkladı! BURSASPOR - KIRKLARELİSPOR maçı hangi kanalda, saat kaçta? Bursaspor - Kırklarelispor maçı nereden izlenir? Nazilli Bld. - Afyonspor maçı hangi kanalda, saat kaçta? Nazilli Bld. - Afyonspor maçı nereden izlenir?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title