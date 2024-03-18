Şehit Türk diplomatlar, Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü'nde anıldı

Şehit Türk diplomatlar, 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü dolayısıyla Dışişleri Şehitliği'nde düzenlenen törenle anıldı.

Şehit diplomatlar, 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü dolayısıyla Cebeci Asri Mezarlığı'ndaki Dışişleri Şehitliği'nde düzenlenen törenle anıldı. Dışişleri Bakan Yardımcısı Burak Akçapar ve Dışişleri Bakanlığı mensuplarının katılımı ile şehitlikteki tören saygı duruşuyla başladı.

Bakan Yardımcısı Akçapar, Türkiye'nin bütünlüğü ve egemenliğine yönelik terör tehdidinin cumhuriyet tarihi boyunca görüldüğünü belirterek, "Hain terör örgütleri sadece yurt içinde değil, yurt dışında da vatandaşlarımızı hedef almıştır. 1970'li yılların başından bu yana, barışın elçisi olan diplomatlarımız ve aileleri, yalnızca milliyetleri nedeni ile görev yerlerinde acımasızca şehit edilmişlerdir. Diplomatlarımıza yönelik terör, tarihin tek taraflı okunması ve radikal söylemler kullanılarak yapılan, ötekileştirme ve nefret odaklı propagandanın vahim bir sonucudur. Başta Ermeni terör örgütleri ASALA, ARA ve 17 Kasım ile PKK olmak üzere, diplomatlarımız ve ailelerine yönelik saldırıların failleri 41 kişiyi hayattan koparmıştır. Kimi mensuplarımızın çocukları dahi bu insanlık dışı eylemlerin hedefi olmaktan kurtulamamıştır. Bu menfur olaylara maruz kalan mensuplarımızın ailelerinin yaşadıkları travmanın etkileri ise halen sürmektedir" ifadelerini kullandı.

Düzenlenen saldırılarda yalnızca şehit diplomatların değil, dünya barışı ve insanlığın ortak değerlerine de kastedildiğini aktaran Akçapar, terörün türü, ortaya çıkış şekli ve kökeni ne olursa olsun, meşru görülmeyeceğini kaydetti.

Akçapar, şehitlerin anısına Sidney, Ottova, Lahey, Lizbon, Viyana, Burgaz ve Belgrad'da plaketler yerleştirdiklerini ve diğer ülkelerdeki çalışmaların devam ettiğini söyledi.

Konuşmanın ardından törende, şehitler için Kur'an-ı Kerim tilaveti sonrası Dışişleri Şehitliği anıtına Cumhurbaşkanlığı, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı ve Dışişleri Bakanlığı adına çelenkler bırakıldı. - ANKARA