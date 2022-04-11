Digor'da vatandaşların ihtiyaçları gideriliyor

DİGOR, KARS (İHA) - Digor'da yaşlı ve engelli vatandaşlara evde bakım hizmeti veriliyor.

Kars'ın Digor ilçesinde Kaymakamlık "Evde Bakım" Projesi çerçevesinde vatandaşlara evlerinde hizmet vermeye devam ediyor.

Digor Kaymakamlığı tarafından oluşturulan ekipler tarafından ilçe ve köylerde bulunan yaşlı, engelli ve kimsesiz vatandaşların evlerine kadar giderek vatandaşların evlerini temizliyor. Vatandaşların evlerinde bulunan tamirat, boya, bakım gibi işleri yapan ekipler, ilçe merkezinde ve köylerdeki yaşlı ve engelli vatandaşların günlük ihtiyaçlarını da karşılıyor.

Digor Kaymakamı Orhan Gazi Karakaş'ın da yakından takip ettiği çalışmalarda yaşlı ve engelli vatandaşların sorun ve sıkıntıları kısa sürede gideriliyor.

Digor Kaymakamlığı'nca hayata geçirilen "Evde Bakım" Projesi çerçevesinde vatandaşlara evlerinde hizmetlerin aksamadan devam edeceği kaydedildi. - KARS