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Depremzede Kadın, Protezin İkinci El Olarak Satıldığını Öğrendi

Depremzede Kadın, Protezin İkinci El Olarak Satıldığını Öğrendi
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Hatay'ın İskenderun ilçesinde depremde eşini ve kızını kaybeden Senem Ece Mazı, kendisine 650 bin TL'ye satılan protezin aslında ikinci el olduğunu öğrendi. Yaşadığı haksızlıkla mücadele eden Mazı, marketteki fiyatları araştırdığında gerçeği ortaya çıkardı.

HATAY (İHA) – Hatay'ın İskenderun ilçesinde depremde eşi ve kızı vefat eden Senem Ece Mazı, asrın felaketinde kaybettiği bacağının yerine taktırdığı protezin sıfır denilerek 650 bin TL bedelle ikinci el olarak kendisine satıldığını öğrenmesiyle hayatının şokunu yaşadı.

Kahramanmaraş merkezli depremlerden en çok etkilenen Hatay'da 25 bine yakın insan vefat ederken binlerce bina yerle bir oldu. Asrın felaketi olarak bilinen depreme İskenderun ilçesinde yakalanan Senem Ece Mazı; 41 yaşındaki eşi Doğan Mazı'yı, 5 yaşındaki kızı Derin Mazı'yı ve 72 yaşındaki kayınvalidesi Naz Mazı'yı birlikte yaşadıkları evin enkazında kaybetti. Aynı binanın enkazından kendisi de 7 saat sonra kurtarılan Mazı'nın sağ ayağı ampüte edildi ve sağ kolunu kullanamaz hale geldi. Tedavi sürecinin ardından sağlığına kavuşan kadının ampüte edilen bacağının yerine de hayırsever bir vatandaşın desteğiyle 650 bin TL'ye protez bacak takıldı. Hastanede tanıştığı ve kendilerini medikal şirketi personeli olarak tanıtan şahıslardan 650 bin TL bedelle aldığı protez bacakla ilgili gerçeğiyse protezin zarar görmesi ve tamire göndermek istemesiyle yaşadı. Hayata tutunmasında kendisine yoldaşlık yapan ve deprem sonrası sağ kolu ampüte olan kızıyla yaşam mücadelesi veren Mazı, protezin kendisine ikinci el olarak sıfır fiyatına satıldığını medikal şirketi yetkililerinden öğrendiğini iddia ederek uğradığı haksızlığı ispatlamak için mücadele edeceğini dile getirdi.

"Ben de bir yıl bile kullanmadığım protezin neden garantisi yok diye araştırmaya başlarken ikinci el olduğunu öğrendim"

Enkaz altında 7 saat kalan ve sağ bacağını kaybeden depremzede Mazı, "6 Şubat depreminde 7 saat sonra enkazdan çıkarıldım. Enkazdan çıktığımda ayağımı orada kaybettim ve kolumda iki parça çıkmıştı. İleriki zamanda çok uzun bir hastane sürecim oldu. Depreme eşimi, 5 yaşındaki kızımı ve evimde misafir olan kayınvalidemi kaybettim. Bu protezi aldığım insanlarla hastanede karşılaştık. Bana yardımcı olacaklarını düşünüyordum ve o zamanda fiyat araştırması yapıyorduk. En uygun fiyatı veren yer burasıydı. Biz o yüzden buraya başvuru yaptık ve konuştuk. Protez takılıyken düştüm ve bu yüzden bozuldu. Bozulduğundan dolayı aldığım yeri aradım ama ulaşamadım. Ben de bir yıl bile kullanmadığım protezin neden garantisi yok diye araştırmaya başlarken ikinci el olduğunu öğrendim" dedi.

"Bana 80-90 bin TL'ye aldıkları protezi 650 bin liraya sattılar"

Piyasa değeri yaklaşık 90 bin TL olan protezin kendisine sıfır fiyatına 650 bin TL'ye satıldığını iddia eden Mazı, "Bağışçımı öncesinde aradım ve garantisi olmadığını söyledi bana. Nedenini araştırdığımda bana, 'Düştüğünüz için garanti kapsamına girmez' dediler. Onlar bana sonra da, '2015 yılında bu protezin bir kişi tarafından kullanılmış ve kullanıldığından dolayı bu protezin garantisi bitmiş' dendi. Ayrıca 2015 yılında da üretimden kaldırıldığı için bu kadar zorluk çekiyorsunuz' dediler bana. Bana 80-90 bin TL'ye aldığı bir protezi 650 bin liraya satmış oldu. İmza atamadığım için hiçbir şeyi ispatlayamayacağımı düşündükleri için onlar da buna güveniyorlar sanırım ama bağışçımın gönderdiği parada; adımın, soyadımın ve protez paramın olduğu görünüyor. Ben de buradan yola çıkarak bir şekilde bir şeyleri başarabilmeye çalışıyorum. Çünkü benim kızımın da kolu ampüte olduğu için ilerleyen zamanlarda kızım için de böyle protezler almak zorunda kalacağım" ifadelerini kullandı. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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