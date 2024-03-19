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Depremde iş yeri yıkılan kadın, yeniden iş yeri açarak hayata tutunuyor

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Kahramanmaraş'ta depremlerde iş yeri yıkılan 3 çocuk annesi Tuğba Şahin, pes etmeden yeniden iş yeri açarak hayata tutunmaya başladı. Şahin, kadın girişimci olarak hizmet vermeye devam ettiğini ve ekonomik özgürlüğünün önemini vurguladı.

Kahramanmaraş'taki depremlerde iş yeri yıkılan 3 çocuk annesi kadın, yeniden iş yeri açarak hayata tutunmaya başladı.

Hayrullah Mahallesi'nde ayakkabı satışı yapan 3 çocuk annesi Tuğba Şahin (36), "Depremde iş yerlerimiz zarar gördü. Buna rağmen pes etmedik ve yeniden iş yeri açarak kendi ayaklarımız üzerinde durmaya çalışıyoruz" dedi.

5 yıldır kendi işini yaptığını söyleyen Şahin, "Kahramanmaraş'ta ayakkabı üzerine hizmet vermekteyim. 5 yıldır kendi işimi işletiyorum. Depremden önce iki şubemiz vardı, depremden sonra yıkıldı. Şu an ise tekrardan iş yerimizi açarak devam ediyoruz. Çok zorluklar yaşadık. Kadın girişimci olarak hizmet vermeye devam ediyorum. Çok memnunuz işimizden. Depremden sonra evinden çıkmayan kadınlar varmış duyduğumuz kadarıyla. Bizler burada bir bayan olarak destek veriyoruz. Geldiklerinde burada güler yüz ve yuva sıcaklığı ile karşılanacaklar. Her zaman yerimize bekleriz. Bir bayan olarak çalışmak çok güzel bir duygu. Ekonomik özgürlüğünü kazanmak daha da önemli. Ben de bunun için uğraşıyorum, çabalıyorum. 3 çocuk annesiyim. Bu konuda cesaret çok önemli. Başlamak başarmanın yarısıdır. Bir an önce harekete geçmeliler. Bu iş konusunda benim de yapamayacağımı söyleyen çok insanlar oldu ama ben buna rağmen kendi işime sarıldım ve başardım. İllaki hayatın her alanda zorluklardan geçiyoruz geçeceğiz de ama istemek ve başarmak lazım" dedi. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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