Depremde hayatını kaybeden milli hentbol takımı kaptanı anıldı

Hatay'da depremde hayatını kaybeden ve memleketleri Konya'da defnedilen A Milli Erkek Hentbol Takımı ve Plaj Hentbolu Milli Takımı Kaptanı Cemal Kütahya, eşi Pelin Kütahya ve 5 yaşındaki oğulları asrın felaketinin yıl dönümünde sevenleri tarafından mezarları başında anıldı.

A Milli Erkek Hentbol Takımı ve Plaj Hentbolu Milli Takımı Kaptanı Cemal Kütahya, eşi Pelin Kütahya ile 5 yaşındaki oğulları Çınar Kütahya, Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve 11 ili etkileyen deprem felaketinde Antakya'da yaşadıkları evlerinin yıkılması sonucu enkaz altında kalarak hayatını kaybetti. Memleketleri Konya'nın merkez Meram ilçesindeki Kurtuluş Mezarlığına defnedilen Cemal Kütahya, eşi ve oğulları asrın felaketi olarak nitelendirilen 6 Şubat depremlerinin yıl dönümünde sevenleri tarafından mezarları başında anıldı.

"Anmadığımız hatırlamadığımız bir saniye bile olmuyor"

Cemal Kütahya'nın teyzesi Songül Bilgiç, "Allah'ım sabır versin inşallah depremde bütün hayatını kaybedenlerin yakınlarına. Ülke geneli olarak perişan olduk asrın felaketinde. Umarım tekrarı olmasın. Allah'ım kalanlara sabır versin. Cemalimin, Pelinimin ve Çınarımın mekanları cennet olsun. O benim oğlumdu. Çınar'ım bana babaanne derdi. Pelin'im teyzoşum derdi. Biz hepsini çok seviyorduk. Şimdi Gözde kaldı o aileden geriye kan bağı olarak. Biz de hep canlarıyız ve Cemal Kütahya'nın kız kardeşi Gözde'de elinden geleni her zaman yaptı. Biz dün ki gibi acı çekiyoruz. Biz de hiç geçmedi, anmadığımız, hatırlamadığımız bir salise bile geçmedi. Acı doluyuz Rabbim sabır versin" dedi.

"Onu çok sevdik, aynı takımda olmaktan hep gurur duyduk"

Anma etkinliğine katılan Hentbol Federasyon Başkanı Uğur Kılıç, "Tam bir müsabaka dönemi içerisindeyken bu acı olayı yaşadık. Öncelikle şunu belirtmek isterim. Cemal çok yürekli, güçlü mücadeleyi hiçbir zaman bırakmayan vatansever bir sporcuydu. Onu çok sevdik, aynı takımda olmaktan hep gurur duyduk. Zor bir süreç ailesi için de bizim için de. Allahtan rahmet diliyorum. Sevdikleri ve bizler burada her zaman onu anacağız" ifadelerini kullandı.

Okunan Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından Cemal Kütahya, eşi Pelin Kütahya ve oğulları Çınar Kütahya'nın mezarına karanfil bırakıldı. - KONYA