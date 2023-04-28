Deprem bölgesinden döner dönmez işçiler ile buluştu

DÜZCE (İHA) – Düzce Valisi Cevdet Atay, Ramazan Bayramı'nda gittiği deprem bölgesinden döner dönmez, o bölgeler için konteyner üreten işçiler ile bir araya geldi.

DÜZCE (İHA) – Düzce Valisi Cevdet Atay, Ramazan Bayramı'nda gittiği deprem bölgesinden döner dönmez, o bölgeler için konteyner üreten işçiler ile bir araya geldi.

Düzce Valiliği tarafından üretimi 4 ayrı merkezde devam eden konteynerler Düzce'den deprem bölgelerine gönderilmeye devam ediyor. 800 kişinin görev alarak canla başla çalıştığı üretim merkezlerinden birisi olan Düzce Organize Sanayi Bölgesi'nde ki Konteyner üretim merkezini deprem bölgelerine gidip geri dönen Düzce Valisi Cevdet Atay ziyaret etti. İşçiler ile bir araya gelen Vali Cevdet Atay, deprem bölgelerinde ki vatandaşların konteyner ihtiyacının olduğunu ve bölgedeki konteynerlere yerleşen depremzedelerin teşekkürlerini işçilere ulaştırdı. - DÜZCE