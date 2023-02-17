Deprem bölgesinden Bolu'ya gelen 55 kişi KYK yurduna yerleştirildi

Deprem bölgelerinden Bolu'ya gelen 55 vatandaş, Hattat Emin Barın Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) Yurdu'nda misafir ediliyor. Tüm ihtiyaçları karşılanan depremzedelere, psikososyal destek de veriliyor.

Sümer Mahallesi'ndeki Hattat Emin Barın KYK Yurdu 189 odası ve 907 yatağı ile Bolu'ya gelen 55 afetzedeye kapılarını açtı. KYK yurdunda vatandaşlara, revir, psikososyal destek, çocuk ve etüt alanı, manevi rehber gibi imkanlar sağlanıyor. KYK'da odalarına yerleştirilen aileleri, Bolu Valisi Erkan Kılıç ve Gençlik ve Spor İl Müdürü Emrullah Güler ziyaret ederek, taleplerini dinledi.

"10 ilimizin farklı bölgelerinden gelen 12 ailemiz misafirimiz"

KYK yurdunda vatandaşlara sunulan hizmetler hakkında bilgi veren Gençlik ve Spor İl Müdürü Emrullah Güler, "Vatandaşlarımız ilk giriş yaptıklarında, yurdun girişinde oluşturduğumuz masada oda planlaması ile anahtarlarını teslim ediyoruz. Karşılama ve yönlendirme personeliyle hiç bekletmeden odalarına alıyoruz. Odalarına aldıktan sonra kayıt masalarında onların bütün bilgilerini sistemde işleyerek, genel ihtiyaçları, sağlık kontrolleri aynı zamanda çocuklarının eğitim durumları, ne kadar barınacakları, bizlerden beklentileri, valiliğimiz koordinasyonunda yapılması bekledikleri hizmetlerle ilgili genel bir değerlendirme tablosu var. O bilgiler girildikten sonra valimiz koordinasyonda, AFAD, Sağlık Müdürlüğü, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Sosyal Yardımlaşma Vakfı, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan ekiplerce ivedi olarak ihtiyaçları tamamlamak üzere kayıt altına alınıyor. Sonra burada barınma aşamasına geçildiğinde Hattat Emin Barın öğrenci yurdumuzda hazırlanmış olan genel hijyen malzemelerinin hepsi gerek oda bazlı gerek kişi bazlı olsun teslim ediliyor. Kendilerine özel her odada hazırlanmış 5 yatak var. Ailelerin kişi sayısına göre bizler oda planlamasını yapıyoruz. Aynı zamanda günde üç öğün beslenebilecekleri şekilde yemekhanemiz hazır. Yine ara öğünlerle ve içeceklerle desteklenen bir süreç" dedi.

"Çocuklarım çok korktu"

Hatay'dan 4 çocuğu ile birlikte Bolu'ya gelen Müesser Abadak, "Hatay tanınmayacak halde. Bizim binamız çok hasar gördü, çocuklarım çok korktu. 4 çocuğumla birlikte Bolu'ya geldik. Halam Bolu'da oturuyor. O bizi getirdi, buraya yerleştik" diye konuştu. - BOLU