Deprem bölgesindeki esnaf kepenk açmaya başladı

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve 11 ilde büyük hasara neden olan depremlerden etkilenen illerden biri olan Gaziantep'teki esnaf deprem sonrası normalleşmeden umutlu olduklarını belirtti.

Gaziantep'te tarihi çarşılar bölgesi ile vatandaşın yoğun olduğu işlek caddeler deprem nedeniyle yavaş yavaş açılmaya başladı. Esnaf, hasarsız dükkanlarını günler sonra açılmaya başladı. Deprem nedeniyle çarsı esnafı umutsuzluğa sürüklemiyor. Esnaf, kısa sürede hayatın normale döneceğini umut ediyor.

Sabahattin Cidar, "Şimdi şu an için beklentimiz işlerimizin eski düzene kavuşmasıdır. Umut olduğu için dükkanlarımızı açıyoruz. Zaten ümitsiz yaşanmaz. Depremin üzerinden 1 ay geçti. Halen de sallanıyor. Şehirlerde insanlar kalmıyor, bazı bölgelere gidiyorlar. Bazıları köylere ev yaptırıyor, konteyner alıyorlar. Binalardan artık umudu kestiler" dedi.

Celal Erdönmez, "Yaralarımızı saracağız. Şükürler olsun ki merkezde fazla bir zayiat olmadı. Ama ilçelerde çok büyük acılar yaşadık, üzüldük. Devlet ve millet olarak hep birlikte yaralarımızı saracağız. Bununda için de çalışacağız. Herkes işine gücüne bakacak. Üretime bakacağız ve vazifelerimizi yerine getirmeye çalışacağız. Umudumuz her zaman var. Yerli ve yabancı turistlerimizi Gaziantep'imize bekliyoruz. Antep'imizin merkezinde zayiat yok. Devlet ve millet olarak birbirimize yardımcı olacağız" ifadelerini kullandı.

Yakup Mermer, "1 aydan bu yana depremden dolayı bütün işlerimiz kapalı. Esnaf olarak komple iş yerimizi açtık. Yavaş yavaş normalleşmeye hazırlanıyoruz. İnsanın psikolojisi bakımından çok önemli, psikolojik olarak kendi kendimiz toparlamak istiyoruz. Çünkü bu durumu atlatmamız ve güçlü olmamız lazım. Her şeye rağmen ayakta olduğumuzu, güçlü olduğumuzu hissetmemiz lazım. Ne olursa olsun bu hayatta pes etmeyeceğiz güçlü ve dimdik kalmamız lazım. Her zaman umudumuz var. Biz hiçbir zaman pes etmedik, pes etmeyeceğiz. Hayat her şeye rağmen devam ediyor. Biz de üzüldük, kırıldık, içimiz ciğerlerimiz paramparça oldu. Her şeye rağmen ayakta durmamız lazım, güçlü olmamız lazım" diye konuştu. - GAZİANTEP