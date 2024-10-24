Denizlispor Başkanı Ahmet Yalın Yıldırım'dan Denizli OSB'ye Tebrik Ziyareti

Denizli spor Başkanı Ahmet Yalın Yıldırım ve Yönetimi, Denizli Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Derya Baltalı ve Yönetim Kurulu'na tebrik ziyaretinde bulundu.

Denizli OSB Müdürlüğü'nde gerçekleşen ziyarette Denizli spor Başkanı Ahmet Yalın Yıldırım ve Yönetimine, Denizli Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Derya Baltalı, Yönetim Kurulu Başkan Vekilleri Selim Yaymanoğlu ve Osman Uğurlu, Yönetim Kurulu Üyeleri Cemalcan Sirkeci, Mehmet Çalışkan ve İsmail Aslan ile Bölge Müdürü Ahmet Taş ağırladı.

Denizli OSB yönetimine devraldıkları görevde başarılar dileyen Denizli spor Başkanı Ahmet Yalın Yıldırım, "Değerli Başkanımız Derya Baltalı ve Denizli OSB Yönetim Kurulu'na, sanayicilerimize Denizli spor Kulübümüze verdikleri desteklerden dolayı çok teşekkür ederiz. Spor ve sanayi arasındaki bağın daha da güçlendirilmesi gerektiğine inanıyoruz. Bu kapsamda yapacağımız işbirliğinin Denizli'nin gelişimine katkı sağlayacağını düşünüyoruz. Kulübümüzle bu sezona çok iyi hazırlandık. Altyapıdan gelen yetenekli oyuncularımızla mücadelemizi sürdürüyoruz ve başarılı olacağımıza kalpten inanıyoruz" dedi.

"Spor sadece bir oyun değil, toplumsal bir değerdir"

Nazik ziyaretlerinden dolayı Başkan Ahmet Yalın Yıldırım'a ve yönetimine teşekkür eden Başkan Derya Baltalı, "Denizli spor kentimizin vazgeçilmez bir değeridir. Denizli spor şehrimizin bir markasıdır. Sporun sadece bir oyun değil, aynı zamanda toplumsal bir değer olduğunu düşünüyoruz. Bizler, yönetimin ve sporcularımızın her zaman destekçisiyiz. TFF 3'ncü Lig 4'ncü Grup'ta mücadele eden Denizlisporumuza, yönetimine ve sporcularımıza yeni sezonda başarılar dileriz" dedi.

"Turnuvalarımızla, bölgemizde sporu yaygınlaştırıyoruz"

Denizli Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü olarak sporu çok önemsediklerini ve bu kapsamda önemli çalışmalar gerçekleştirdiklerini vurgulayan Başkan Derya Baltalı, "Bölgemize kazandırdığımız Spor Tesislerimizde birçok alanda düzenlenen aktivitelere ev sahipliği yapmaktayız. Bölge Müdürlüğümüzce sanayicilerimizin yoğun ilgisiyle bu yıl 20'ncisini düzenlediğimiz DOSB Futbol Ligimiz tüm hızıyla sürüyor. Aynı zamanda geleneksel olarak düzenlediğimiz Masa Tenisi Turnuvamıza da firmalarımız ciddi bir katılım gösteriyor. DOSTEK Koleji öğrencilerimiz spor alanında farklı branşlarda önemli başarılara ve derecelere imza atıyor. Bu başarılar bizler için birer gurur kaynağıdır. Biz sporun birlik, beraberlik ve dayanışmanın artmasındaki, ekip ruhuyla başarılara imza atabilmekteki gücüne inanıyoruz. Bu inançla düzenlediğimiz turnuvalarımızla Bölgemizde sporu yaygınlaştırmaya devam ediyoruz" ifadelerini kullandı. - DENİZLİ