Denizli-İtalya Sanayi İstişare Toplantısı DSO'da gerçekleştirildi

DENİZLİ - Denizli Sanayi Odası ve Denizli İhracatçılar Birliği'nin ortak düzenlediği Denizli-İtalya Sanayi İstişare Toplantısı, DSO'nun ev sahipliğinde gerçekleştirildi. DSO Yönetim Kurulu Başkanı Kasapoğlu, "Odamızda bulunan İtalya irtibat Ofisi ile ortak proje geliştirmeyi, beraber proje oluşturmayı, Türk ve İtalyan sanayisi için birlikte teşvik edici programlar yapmayı amaçlıyoruz" dedi.

İtalya'nın İzmir Konsolosu Daniele Bianchi ve İzmir İtalyan Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Pietro Alba'nın katılımıyla düzenlenen toplantıya, DSO Yönetim Kurulu Başkanı Selim Kasapoğlu, DSO Meclis Başkanı İ. Okan Konyalıoğlu, Aydın Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Gökhan Maraş, Denizli İhracatçılar Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Memişoğlu, DSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcıları Osman Uğurlu ve Mehmet Serter, Yönetim Kurulu Üyeleri ve çok sayıda davetli katıldı. Konsolos Bianchi ve Başkan Pietro Alba, toplantı öncesinde Yönetim Kurulu Başkanımız Selim Kasapoğlu'nu ziyaret etti. Başkanlık makamında gerçekleşen görüşme sonrasında, Konsolos Bianchi, Sanayi Odası şeref defterini imzalayarak, görüşlerini yazdı. Ardından DSO bünyesinde hizmet veren İtalya İrtibat Ofisi'ni ziyaret eden Konsolos Bianchi ve beraberindekiler, yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı. Ziyaretin ardından başlayan toplantıda ise, iki ülke arasındaki ekonomik ilişkilerin güçlendirilmesi ve iş birliği fırsatları ele alındı.

"İtalya, Türkiye'nin ve Denizli'nin en önemli ihracat destinasyonlarından biri"

Toplantının açılış konuşmalarını gerçekleştiren DSO Başkanı Selim Kasapoğlu, toplantının önemini vurgulayarak, iki ülke arasındaki ticari ilişkilerin daha da geliştirilmesi için ortak çalışmaya hazır olduklarını belirtti. Konsolos Bianchi'nin göreve başladığından bu yana ilk defa Denizli'ye geldiğini belirten Kasapoğlu, "Onları burada ağırlamaktan duyduğum memnuniyeti ifade etmek istiyorum. İtalya ve İtalyan Konsolosluğu ile ilişkimiz göreve geldiğimiz ilk günden beri yoğun bir şekilde devam ediyor. Aydın Sanayi Odası Başkanımız da bugün bizlerle birlikte. Aydın ve Denizli birlikteliğiyle, bölgemizde İtalya ile ilişkilerimizi artırmaya çalışıyoruz. Bugüne kadar önümüze gelen en büyük sıkıntı vizeyle ilgili yaşanan sıkıntılar oldu. Birçok sanayicimiz, birçok vatandaşımız bugün Avrupa Birliği ülkelerine, vize almakta zorlanıyor. Ama bu konudaki hassasiyet ve destekleri için Konsolos'a ve Alba'ya teşekkür ederim. Umarım bundan sonra da Sanayi Odası ile İtalya Konsolosluğu arasındaki bu ilişki derinleşerek devam eder. İtalya, Türkiye'nin ve Denizli'nin en önemli ihracat destinasyonlarından biri. İtalya ile Türkiye arasında her zaman sıcak bir bağ kurulmuştur. Biz bu dönemde de değerli Başkan ve değerli Konsolos ile bu güçlü ilişkiyi devam ettiriyoruz. Özellikle Odamızda bulunan İtalya irtibat Ofisi ile ortak proje geliştirmeyi, beraber proje oluşturmayı, Türk ve İtalyan sanayisi için birlikte teşvik edici programlar yapmayı amaçlıyoruz. Bugün yaptığımız bu toplantının Denizli için önemli çıktılar sağlayacağına inanıyorum" dedi.

"Denizli ihracatında İtalya'nın yeri 4. sırada"

İtalya ve Denizli arasındaki ihracat rakamlarını paylaşan DENİB Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Memişoğlu, "İtalya bizim için öncelikle dost bir ülke. Kendilerinden önceki Konsolosumuzdan da konsolosumuzdan da aynı sıcak ilgi ve alakayı görüyoruz. Denizli ihracatında İtalya'nın yeri dördüncü sırada. İngiltere, Amerika, Almanya ve İtalya dördüncü sırada geliyor. Son Eylül ve Ekim aylarında İtalya üçüncülüğü Almanya'dan aldı. Biliyorsunuz Almanya'daki ekonomik kriz, oradaki alım gücünün düşmesi, oradaki ihracatımızı aşağıya çekiyor. İtalya son iki aydır önde. İtalya'ya biz geçtiğimiz sene 280 milyon dolarlık bir ihracat gerçekleştirdik. Bu sene bu ihracatı ilk 10 ayda yaptık. Umarım bu seneyi 300'ün üzerinde herhalde 320-330 milyon dolarlık bir ihracatla kapatacağız. Bunun içerisinde öncelikle demir ve demir dışı metaller var. İkinci sırada tekstil var. Üçüncü sırada gıda var. Özellikle balık ihracatı, daha sonra da kablo ve diğer ürünler geliyor. Denizli'den 300'den fazla firma, hatta 303 firma şu ana kadar İtalya'ya ihracat yaptı. Bu karşılıklı iş birliğinin ne kadar önemli olduğunu gösteriyor. İtalya bulunduğu yeri itibariyle Avrupa'ya bir ulaşım kapısı demek. Slovenya için, İsviçre için, Almanya için bir kapı. Tarihi geçmiş ve iş birlikleri bugünkü, bundan sonraki iş birliğinin geleceği için önemli diye düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

"Denizli, İtalya ve Türkiye arasındaki ilişkiler için çok önemli bir şehir"

İtalya İzmir Konsolosu Daniele Bianchi ise, iki ülke arasındaki siyasi ve ekonomik ilişkilerin güçlü bir şekilde devam ettiğini belirterek, iş dünyasının bu ilişkileri daha da ileriye taşıyabileceğine olan inancını dile getirdi. Denizli'nin İtalya ve Türkiye arasındaki ilişkiler açısından önemli bir kent olduğunu vurgulayan Konsolos Bianchi, "Denizli, İtalya ve Türkiye arasındaki ilişkiler için çok önemli bir şehir. Burada bulunmamın sebebi aynı zamanda sizlerle tanışmak, sizlerle muhtemel iş birliklerini değerlendirmek, sizleri dinlemek. Şimdi buradayız ve çok mutluyuz. Çünkü Denizli, bizim için önemli bir bölge. O yüzden bu görüşme için tekrar çok teşekkür ederim. Burada İtalyan Ticaret Odası ile beraberiz. Size olan desteklerimizi yineleyeceğiz. Aynı zamanda da ilişkilerimizle ilgili konuşacaklarımız olacak. Konsolosluğumuz tarafından iş vizeleri için bir desteğimizi tekrarlamak istiyoruz. Zaten iş vizeleri konusunda vize kotamız %50 olarak arttırıldı. Aynı zamanda İzmir İtalyan Ticaret ve Sanayi Odası üyelerine de iş vizelerinin direkt sağlanması bizim için çok önemli. Bu sebeple Selim Başkan'a da iş birlikleri için çok teşekkür etmek istiyorum. Bugün ben de sizleri dinleyeceğim. Hem bölgeyi tanımak için hem de neler yapabileceğimizle ilgili bir fikir oluşturabilmek için sizlerle birlikteyim" şeklinde konuştu.

İzmir İtalyan Ticaret ve Sanayi Odası Genel Sekreteri Eren Alpar tarafından gerçekleştirilen sunumda, Odanın faaliyetleri ve etkinlikleri hakkında katılımcılara bilgi verildi. Türkiye-İtalya ve Denizli-İtalya arasındaki ticari ilişkileri rakamlarla paylaşan Alpar, Odanın öncülüğünde gerçekleştirdikleri çalışmaları, detaylarıyla salonda bulunan katılımcılarla paylaştı.

Sunumun ardından düzenlenen soru-cevap bölümünde, katılımcılar merak ettikleri konular ile ilgili sorularını yöneltti. Denizli sanayicileri, ihracat işlemlerinde karşılaştıkları zorluklar, sorunlar ve merak ettikleri konularla ilgili olarak sorularını, Konsolos Bianchi ve Başkan Alba'ya yöneltti. Moderatörlüğünü DSO Başkanı Selim Kasapoğlu'nun gerçekleştirdiği istişare bölümünün ardından, Konsolos Daniele Bianchi ve Başkan Pietro Alba'ya, günün anısına üzerinde Denizli horozu bulunan hediye takdim edildi.