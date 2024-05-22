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Deniz Aslanı-2024 Arama Kurtarma Tatbikatı Başarıyla Tamamlandı

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Sahil Güvenlik Komutanı Tümamiral Ahmet Kendir, Deniz Aslanı-2024 Arama Kurtarma Tatbikatı'nın ardından yapılan değerlendirme toplantısında konuştu. Tatbikatın başarıyla tamamlandığını belirten Kendir, Türk arama kurtarma bölgesinde 7 gün 24 saat görev yapabilen arama kurtarma unsurlarının başarısının, koordinasyon ve etkinliğin göstergesi olduğunu vurguladı.

Deniz Aslanı-2024 Arama Kurtarma Davet Tatbikatı'nın ardından değerlendirme toplantısında konuşan Sahil Güvenlik Komutanı Tümamiral Ahmet Kendir, "Türk Arama Kurtarma bölgesinde 7 gün 24 saat görev yapabilen arama kurtarma unsurlarımızın başarı ile gerçekleştirdiği bu tatbikat, arama kurtarma teşkilatının ve kurumlarının sahip olduğu üst seviyedeki koordinasyonun ve etkinliğin göstergesidir" dedi.

Sahil Güvenlik Komutanlığı koordinasyonuyla düzenlenen Deniz Aslanı 2024, Arama Kurtarma Davet Tatbikatı, Türk Arama Kurtarma Bölgesi içerisinde Ege Denizi'nin uluslararası sularında ve hava sahasında iki senaryo halinde icra edildi. Daha sonra tatbikata iştirak eden uçar ve yüzer unsurlar, Sahil Güvenlik Komutanı Tümamiral Ahmet Kendir'i selamladı. Selamlamanın ardından Tümamiral Ahmet Kendir de tatbikata dair basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Tatbikatın başarı ile tamamlandığını belirten Kendir, "Türk arama kurtarma bölgesi içerisinde, Ege Denizi'nin uluslararası sularında ve hava sahasında icra edilen Deniz Aslanı-2024 Arama Kurtarma Davet Tatbikatı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Ana Arama Kurtarma Koordinasyon Merkezi (AAKKM), Sahil Güvenlik Komutanlığı Deniz Arama Kurtarma Koordinasyon Merkezi (DZAKKM), Hava Arama Kurtarma Koordinasyon Merkezi (HVAKKM) ve diğer ilgili kurum/komutanlıklara ait acil durum/harekat merkezleri arasındaki koordinasyon ile Türk arama kurtarma unsurlarının imkan ve kabiliyetlerinin denenmesi, müşterek arama kurtarma faaliyetlerinde iş birliği ve koordinasyonun üst düzeye çıkarılması, Türkiye'nin arama kurtarma imkan ve kabiliyetleri ile Türk Arama Kurtarma Bölgesi'ndeki uygulamaların uluslararası camiaya duyurulması, tatbikata katılan tüm unsurların arama kurtarma usullerinin uygulanmasına yönelik eğitimlerinin geliştirilmesi, arama kurtarma komuta kontrol sistemlerinin denenmesi, hedeflerine yönelik olarak icra edilmiştir" diye konuştu.

"7 gün 24 saat arama kurtarma faaliyetlerinin icra edilebileceğini gözler önüne serdi"

Tatbikatın fiili kısmına, Kara, Deniz, Hava Kuvvetleri Komutanlıkları, Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından Ana Arama Kurtarma Koordinasyon Merkezi'nin iştirak ettiğini anlatan Kendir, şunları kaydetti:

"Bugün burada başarı ile icra ettiğimiz tatbikat, Türk Arama Kurtarma bölgesinde her türlü hava ve deniz şartında '7 gün 24 saat' arama kurtarma faaliyeti icra edilebileceğini, ulusal ve uluslararası kamuoyunun gözleri önüne sermiştir. Ülkemizin arama kurtarma teşkilatı içerisinde yer alan tüm kurumları, denizlerimizde oluşabilecek tehlike durumlarına karşı hazırlıklı olmak ve hızlı reaksiyon göstermek üzere sürekli olarak imkan ve kabiliyetlerini geliştirmektedir."

"Düzensiz göç olayları hızlı, etkin ve sürekli hazır olmaya zorlamaktadır"

Sözlerini sürdüren Kendir, "Tüm dünyayı etkisi altına alarak global bir kriz haline gelen düzensiz göç olayları, dünya kamuoyunun gündemini her geçen gün bu yöne doğru kaydırmakta, denizde arama kurtarma yapan tüm ülkelerin arama kurtarma teşkilatlarını 'hızlı, etkin ve sürekli hazır' halde olmaya zorlamaktadır. Türk arama kurtarma bölgesinde 7 gün 24 saat görev yapabilen arama kurtarma unsurlarımızın başarı ile gerçekleştirdiği bu tatbikat, arama kurtarma teşkilatının ve kurumlarının sahip olduğu üst seviyedeki koordinasyonun ve etkinliğin göstergesidir" cümlelerini aktardı.

Konuşmaların ardından TCSG Umut'un helikopter platformunda aile fotoğrafı çektirildi. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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