Demokrat Büro Çalışanları Sendikası, Toplu Sözleşme Sürecindeki Sorunları Gündeme Getirdi

Demokrat Büro Çalışanları Sendikası Genel Başkanı Mehmet Zülfikar Kotanlı, 01 Ağustos'ta başlayacak olan ve 2026-2027 yıllarını kapsayacak 8.döneme ilişkin toplu sözleşme görüşmeleri öncesinde yetkili sendika ve konfederasyonun kamuoyuna 7.toplu sözleşme kararlarının neden uygulanmadığını açıklama zorunluluğu olduğunu belirtti.

Kotanlı yaptığı açıklamada, "Aradan 2 yıl gibi bir süre geçmesine rağmen 1.dereceye gelmiş tüm kamu çalışanlarına verilecek olan 3600 ek gösterge, YHS kadrolarının kaldırılması ve kamu çalışanlarının nasırlaşmış sorunu Müktesep sorunu rafa kaldırılmış ve hala çözüme kavuşturulamamıştır. Müktesep derecesi 3, Dereceye Düşemeyen Memurlar Yeşil Pasaport hakkından da mahrum bırakılmıştır. Yetkili Sendika bu iki yıl içerisinde Sendika Barajları ve Sendika Dayanışma Aidatı dışında hiçbir soruna emek harcamamıştır" dedi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı personelleri için taleplerin kısıtlı olduğu ve Toplu Sözleşmenin son sıralarda yer aldığı görüldüğünü ifade eden Demokrat Büro Çalışanları Sendikası Genel Başkanı Mehmet Zülfikar Kotanlı, "6. dönem toplu sözleşmede tek kazanımın, Kredi Yurtlar Genel Müdürlüğü Personellerinin Gece Hizmetleri Statüsünde 24 saat esasına göre tuttukları nöbet ücretlerinin 3 katından günümüzde 4 katına çıkarılması olmuştur. Bunun karşılığında ayda 4 nöbet tutan bir çalışanın aldığı fazla çalışma ücreti günlük 7 saat fazla çalışma yaptığına göre 7x4 =28 saat = 1500 TL ye tekabül ediyor ayrıca GSB de sözleşmeden kadroya geçirilen personellerin tayin-nakil hakkı da çözüme ulaştırılamamıştır. Ayrıca 2 yıl önce yapılan Banka Promosyon sözleşmesi ile kurum çalışanları 2 yıl süre ile düşük bir tutarda promosyon ücreti ile bankaya ipotek edilmiştir. Kasım ayında yapılacak Banka promosyon sözleşmesinin şeffaf ve canlı yayınlanmasını talep ediyoruz" diye konuştu.

Kotanlı, son günlerde Gençlik ve Spor Bakanlığının Esnek çalışma sistemi üzerine yeni bir uygulama çalışması yaptığının kamuoyuna yansıdığı ve bu durumun kurum çalışanlarını huzursuz ettiğini söyleyen Demokrat Büro Çalışanları Sendikası Genel Başkanı Mehmet Zülfikar Kotanlı, "Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü personelleri yıl boyunca Yüksek Öğrenim Öğrencilerine her türlü öz veri ile hizmet ederken son zamanlarda GSB'nin uygulaması olan küçük yaştaki sporcuları üniversite öğrencilerinin içerisinde barındırmaları manidardır çocukların yurt içerisinde bağırtı ve gürültülerinden üniversite öğrencileri ders çalışamadığı gibi uykusundan da feragat ediyor dinlenemeden dersine gidiyor. Küçük yaştaki sporcu çocuklarımız için yurtlar dışında başka alternatifler düşünülmelidir.

Gençlik ve Spor Bakanlığı Personellerine üvey evlat muamelesi yapmayın sorunlarını taleplerini görmezden gelmeyin. Sendikamızca Yüksek Öğrenim Gençliğine ve çeşitli spor dallarında gelen kafilelere hizmet veren Kredi Yurtlar Genel Müdürlüğü Personelinin öncelikli sorunları ve 8. Toplu Sözleşmede ele alınmasını istediği konular tespit edilmiş olup kamuoyu ile paylaşılmıştır. Sürecin takipçisiyiz toplu sözleşme masasından umutlu muyuz? Elbette değiliz. Haksız hukuksuz Ülke Sendikacılığına ve mücadele gücümüze getirilen anti demokratik kararlar ile sarı sendikacılığın gölgesinde Grevsiz ve tüm kesimlerin temsil edilmediği bir masada oldu bitti ile maalesef bu süreç olumlu şekilde sonuçlandırılamaz. 8. Toplu Sözleşme sürecinin tüm kamu çalışanlarının beklentilerine cevap vermesi umuduyla, toplu sözleşme sürecinin hayırlara vesile olmasını diliyoruz" şeklinde konuştu. - ERZURUM