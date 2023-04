Marble İzmir - 28. Uluslararası Doğaltaş ve Teknolojileri Fuarı kapsamında düzenlenen 5. Uluslararası Değişik Doğal Taş Tasarım Yarışması'nda kazananlar belli oldu. Bu yıl, 15 ülkeden genç tasarımcı adaylarının doğal taş kullanarak oluşturdukları toplam bin 72 özgün projeyle katıldığı yarışmada, 28 finalist arasından Elif Karaca "Slope" projesiyle birinci, Emine Kutlu "Kandil" tasarımı ile ikinci, Nihal Soykan "Muji" projesiyle üçüncülük ödülünü aldı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde İZFAŞ tarafından düzenlenen 28. Marble İzmir Fuarı kapsamındaki 5. Uluslararası Değişik Doğal Taş Tasarım Yarışması için Fuar İzmir'de ödül töreni düzenlendi. Ödül törenine İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Mustafa Özuslu, Afyon İscehisar Belediye Başkanı Ahmet Şahin, Ege Maden İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Alimoğlu, Tüm Mermer Doğaltaş ve Makinaları Üreticileri Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Hanifi Şimşek, İZFAŞ Genel Müdürü Canan Karaosmanoğlu Alıcı, jüri üyeleri, tasarımcılar ve sektör profesyonelleri katıldı.

"GENÇ TASARIMCILARI TEŞVİK EDİYORUZ"

Ödül töreninde konuşan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanvekili Mustafa Özuslu, yarışmanın bu yıl uluslararası katılımla daha da büyüdüğünü belirterek, "Yarışmamızın temel amacı, doğal taş sektörünü yeni tasarımlar ile güçlendirmek, ülkemizin doğal taşlarından özgün tasarımların ortaya çıkmasını sağlamak. Böylelikle doğal taş sektörünün uluslararası piyasada rekabet gücünü artırarak genç tasarımcıları teşvik etmeyi hedefliyoruz ve bunu çok önemsiyoruz. Bu yıl 15 ülkeden geç tasarımcılar binin üzerinde tasarımla yarışmaya katıldı ve bunlar arasından seçilen 28 proje firmalarımızın desteğiyle hayata geçirilerek burada sergileniyor. Tüm üretici firmalarımıza verdikleri destek için canı gönülden teşekkür ediyorum. İlk üç proje ödülünün yanı sıra bu yıl Ege İhracatçı Birlikleri'nin verdiği ve gençlerin uluslararası fuar deneyimi kazanmalarını sağlayacak Yurtdışı Fuar Katılım Ödülü ile tasarımcıları desteklemek amaçlı firma özel ödüllerimiz var. Ayrıca ilk üç projenin tasarım tescil belgeleri İZFAŞ tarafından alınıyor. Yarışmamızın gelecek yıllarda daha da büyüyeceğine inanıyorum, katkı sunan sektör temsilcilerine, üniversitelere, genç tasarımcılara ve kıymetli jüri üyelerine yürekten teşekkür ediyorum" dedi.

Yarışmanın her geçen gün güçlendiğini belirten Ege Maden İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Alimoğlu ise böyle tasarımların ortaya çıkmasının ve sektörün desteğinin gurur verici olduğunu söyleyerek genç tasarımcılara teşekkür etti.

ÖDÜLLER SAHİPLERİNİ BULDU

Yarışmada, ödüller düzenlenen törende sahiplerini buldu. Elif Karaca "Slope" projesiyle birinci, Emine Kutlu "Kandil" tasarımı ile ikinci, Nihal Soykan "Muji" projesiyle üçüncülük ödülünü aldı. Konya Selçuk Üniversitesi yarışmaya en çok katılımda bulunan üniversite olarak 3D yazıcı ödülünü almaya hak kazandı. Muhammet Taha Yılmaz "Düşeş" projesi ile Ege İhracatçı Birlikleri Özel Ödülü'nü alırken Incertus, Hengin, Time, Light up, Pillar, An, Rotate For Four, Sole Lamp, LTN Candel Holer ve The Mill projeleri ise firma özel ödülüne layık görüldü.

Aydınlatma ürünlerinden masaya, özel oyunlardan mutfak eşyalarına ve aksesuarlara kadar farklı tasarımların yer aldığı eserler, Alimoğlu Marble, Alimoğlu Mermer Granit, Başaranlar Marble, Batı Ege Marble, Çizgi Marble, Ebla Madencilik, Ege Antik Mermer, Eminoğlu SBV, Goldmer Marble, Granitaş, Gürmas Gürel Makina, İz-Ko, Kar Maden, Laodikya Marble, Ludi Group, Megamer, Sirmersan ve Şenler Mermer firmaları tarafından üretildi. Alimoğlu Marble, Alimoğlu Mermer Granit, Dn Mermer, Ege Antik Mermer, Eminoğlu Sbv, Kar Maden, Ravini Marble, Sezgin Mermer, Şenler Mermer, Taşpınar Mermer Granit ve Batı Ege Mermer firmaları da 11 projeye firma özel ödülü verdi. Ödül plaketlerinin tasarımı Nosyon Tasarım ve İnovasyon tarafından üretimi ise Goldmer Marble tarafından gerçekleştirildi. Tasarımlar, fuar sonuna kadar A Fuaye alanındaki sergi alanında görülebilecek.