Dede mesleğini 3 bin dönüm arazide yaşatıyor

Gaziantep'te yaşayan 62 yaşındaki Mehmet Ekrem Sebzeci, dedesinden miras kalan mesleğini sürdürerek Malatya, Adıyaman ve Kahramanmaraş'ta bulunan yaklaşık 3 bin dönümlük arazide meyve ve sebze tohumları üretiyor.

Gaziantep'te yaşayan ve yıllardır tarımın içinde yer alan 62 yaşındaki Mehmet Ekrem Sebzeci, dedesinden miras kalan tohumculuk mesleğini Gaziantep'in gözdesi Zincirli Bedesten'de 52 yıldır severek devam ettiriyor. Malatya, Adıyaman ve Kahramanmaraş gibi çeşitli illerde bulunan yaklaşık 3 bin dönümlük geniş arazilerde yetiştirdiği çeşitli meyve ve sebzelerden elde ettiği tohumları gelecek nesillere aktarmak için yoğun çaba harcıyor. Geleneksel yöntemlerle üretim yapan Sebzeci, ürettiği tohumları Türkiye'nin farklı bölgelerindeki çiftçilere ulaştırarak hem bölge ekonomisine katkı sağlıyor hem de yerli üretimin devamlılığına destek veriyor.

"57 yıldır baba ve dede mesleğini yaşatıyorum"

3 bin dönüm arazi üzerinde sertifikalı tohum üreterek dede mesleğini yaşattığını belirten Tohum üreticisi Mehmet Ekrem Sebzeci, "57 yıldan beri bu sektördeyim baba ve dede mesleğini yaşatıyorum. Tohumlar kendi üretimimiz Adıyaman, Malatya, Kahramanmaraş bölgelerinde tohum üretiyoruz. Sertifikalı olarak paketleyip satıyoruz. Gaziantep'te bu sektörden üç tane var ve bizde bu sektörlerden biriyiz. Yılda yaklaşık 3 bin dönüm arazi üzerine tohum ekiyoruz. Bu tohumları Türkiye genelinde satıcılara gönderiyoruz. Turp, maydanoz, roka, marul, fasulye, havuç gibi çeşitli meyve ve sebze tohumları bulunduruyoruz" dedi.

"Tohumların hasat ve paketlenme süreci ortalama 6 ay sürüyor"

Tohum ekimi ve hasat süreci hakkında bilgi veren Sebzeci, "Tohum ekimi, hasat süreçleri ve paketlenmesi ortalama 6 ay arası sürüyor. Tohumlar verimli ve sertifikalı, kontrollü ve izolasyonlu üretim yapıyoruz. Tohum almak isteyenlerin dikkat etmesi gerekenler arasında toprak analizi önemle yer almaktadır. Ekim zamanı ile iklim şartlarına dikkat edilmeli aynı zamanda ilaçlama ve gübreleme gibi hususlara dikkat edilmeli. Su verimine uygun sulanmalı. Ekim zamanlarında gereken bilgileri üreticilere paylaşıyoruz. Bu zamana kadar satış yaptığımız kişilerden olumlu dönüşler aldık" diye konuştu. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı