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Dark Sun Metal Festival, Metal Müziğin Doruğunu Yaşatacak

Dark Sun Metal Festival, Metal Müziğin Doruğunu Yaşatacak
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Dark Sun Metal Festival, 1-2 Ağustos'ta KüçükÇiftlik Park'ta gerçekleştirilecek. Brezilya, Hollanda, Danimarka ve Türkiye'den birçok metal müzik grubunun katılacağı festivalde, Sepultura ve Epica gibi öne çıkan gruplar sahne alacak.

Dark Sun Metal Festival, 1-2 Ağustos tarihlerinde KüçükÇiftlik Park'ta gerçekleştirilecek. Epifoni ve URU ortaklığında, +1 katkılarıyla düzenlenen festival; Brezilya, Hollanda, Danimarka ve Türkiye'den çeşitli metal müzik gruplarını bir araya getirecek.

Festivalin öne çıkan grupları arasında Brezilyalı Sepultura ve Hollandalı Epica yer alıyor. Etkinliğin biletleri, Biletinial üzerinden satışa sunuldu. Festivalin ilk gününde, Türk metal sahnesinde death metal ve senfonik unsurları birleştiren Helak açılış performansını gerçekleştirecek. Yerli punk-hardcore grubu Radical Noise de aynı gün sahne alacak. Brezilya'dan Sepultura, ilk günün kapanışını yapacak.

İkinci günün programı, Türkiye'den Knight Errant'in performansıyla başlayacak. Ardından, Danimarka'dan Myrkur sahne alacak. Festival, Hollanda'dan Epica'nın performansıyla sona erecek. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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