Haberler

Cumhuriyetimizin 102. Yılı: Ankara Sanayi Odası'ndan Önemli Mesaj

Güncelleme:
Ankara Sanayi Odası Başkanı Seyit Ardıç, Cumhuriyet Bayramı mesajında Türkiye'nin sanayileşme sürecine vurgu yaparak Cumhuriyet'in kazandırdığı vizyonla kadınların ve gençlerin toplumda daha fazla rol sahibi olduğunu belirtti.

Ankara Sanayi Odası (ASO) Başkanı Seyit Ardıç, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde, milletimizin yokluklar içinde verdiği eşsiz mücadeleyle kazanılan Kurtuluş Savaşı'nın ardından kurulan Cumhuriyetimizin, 102'nci yaşına ulaşmasının gururunu yaşıyoruz" dedi.

ASO Başkanı Seyit Ardıç, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Ardıç yaptığı açıklamalarda, ASO olarak Türkiye'nin emelleri için çalışmaya devam edeceklerini ve tüm Türkiye'nin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutladığını açıkladı.

"Cumhuriyet ile birlikte sanayileşmede büyük mesafeler kat edilmiştir"

Cumhuriyetin kazandırdığı vizyonla birlikte kadınların ve gençlerin toplumda daha fazla rol sahibi olduğunu belirten Başkan Ardıç, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde, milletimizin yokluklar içinde verdiği eşsiz mücadeleyle kazanılan Kurtuluş Savaşı'nın ardından kurulan Cumhuriyetimizin, 102'nci aşına ulaşmasının gururunu yaşıyoruz. 29 Ekim 1923, sadece bir yönetim şeklinin ilanı edildiği gün değil; aklın, bilimin, emeğin ve üretimin önünün açıldığı, güçlü Türkiye'nin temellerinin atıldığı gündür. Cumhuriyet ile birlikte, ekonomik bağımsızlığın temeli olan sanayileşmede büyük mesafeler kat edilmiştir. Cumhuriyet'in kazandırdığı özgüven ve kararlılıkla atılan adımlar, ülkemizin sanayi gücünün temelini oluşturmuştur. Ankara Sanayi Odası olarak en büyük hedefimiz, sanayimizde büyük bir dönüşümü gerçekleştirmektir. Bu dönüşümün merkezinde sanayimizin dijitalleşmesi, yeşil üretim anlayışı ve yüksek teknolojili üretim modellerine geçiş yer almaktadır. Cumhuriyetimizin bize kazandırdığı vizyonla; kadınların, gençlerin ve girişimcilerin üretimde daha çok söz sahibi olduğu, yeniliği ve katma değeri merkezi alan bir sanayi ekosistemi inşa ediyoruz. Ankara, Cumhuriyetimizin başkenti olmanın ötesinde; yüksek teknolojinin, yeniliğin ve üretim gücünün simgesidir. Biz sanayiciler, Cumhuriyet'in bize yüklediği sorumluluk bilinciyle üretmeye, yenilik geliştirmeye ve ülkemizi daha güçlü yarınlara taşımaya kararlıyız. Bu duygu ve düşüncelerle, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, bu en kıymetli mirası bizlere emanet eden tüm kahramanlarımızı rahmet, minnet ve saygıyla anıyorum" ifadelerine yer verdi. - ANKARA

