Üye Girişi
Haberler

Cumhuriyetimizin 100'üncü Yılı 3. Gaziantep Karması Resim Sergisi

Son Güncelleme:
Abone Ol

Cumhuriyetin 100'üncü yılı kutlamaları kapsamında 19 sanatçının 76 eseri Gaziantepli sanatseverle buluşturuldu.

"Cumhuriyetimizin 100'üncü Yılı 3. Gaziantep Karması Resim Sergisi" SANKO Sanat Galerisi'nde açıldı.

Cumhuriyetin 100'üncü yılı kutlamaları kapsamında 19 sanatçının 76 eseri Gaziantepli sanatseverle ile buluşturuldu. Sergi açılışında konuşan SANKO Sanat Galerisi Seçici Kurul Üyesi Aslı Özen, sanatın dilinin evrensel olduğunu belirterek, "Sanat, insanın kendini ifade etmesi açısından büyük önem taşımaktadır. Sanatın birleştirici gücünden her birey yararlanmalı ve toplumların ilerlemesi açısından hepimiz sanata ve sanatçıya sahip çıkmalıyız" dedi.

SANKO Sanat Galerisi'nin, 2004 yılında SANKO Okulları öğrencilerinin eserlerini sergilemek üzere açıldığını, sonraki dönemde ise profesyonel galeri anlayışıyla yönetilerek Türkiye'de seçkin sanat merkezlerinden birisi haline getirildiğini ifade eden Özen, "Galerimiz tamamen profesyonel bir anlayışla yönetilmektedir. Ulusal ve uluslararası birbirinden seçkin profesyonel sanatçıları ağırlayarak sanatseverlerle buluşturuyoruz.

Ulusal ve uluslararası çalıştaylar düzenleyerek Türkiye'deki diğer özel sanat galerine de örnek teşkil etmekteyiz. Anadolu'da kar amacı gütmeden sadece sanatçıya destek anlayışıyla faaliyetlerini sürdüren tek sanat galerisiyiz. Bölgede ağırladığımız profesyonel sanatçılarımızın aynı zamanda okullarımızda ve üniversitelerimizde öğrencilerimizle buluşup tecrübe paylaşımlarını sağlıyoruz. Bu da geleceğimizin teminatı gençlerimizin ve sanatseverlerin sanatsal bakışının gelişimine katkı sağlamaktadır" şeklinde konuştu.

Özen, 2010 ve 2013 yılında uluslararası sanat çalıştayları düzenleyen SANKO Sanat Galerisi'nin 2016 yılında Birleşmiş Ressamlar ve Heykeltraşlar Derneği tarafından Türkiye'de yılın sanat galerisi seçildiğini hatırlattı.

Özen, "Sanatın ve sanatçıların her zaman destekçisi olan SANKO Ailesine ve SANKO Sanat Galerisi yönetimine sağladıkları imkanlardan dolayı şükranlarımı sunuyor, eserlerine ev sahipliği yaparak sanatseverler ile buluşturmaktan mutluluk duyduğumuz kıymetli sanatçılarımıza katılımlarından dolayı teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

"Cumhuriyetimizin 100'üncü Yılı 3. Gaziantep Karması Resim Sergisi"nin açılışına; Gaziantep İl Kültür ve Turizm Müdür Yardımcısı Mehmet Aykanat, SANKO Sanat Galerisi Yürütme Kurulu Başkan Yardımcısı Cengiz Halil Çiçek, sanatçılar, sanatseverler ve davetliler katıldı.

Aslı Özen küratörlüğünde düzenlenen "Cumhuriyetimizin 100'üncü Yılı 3. Gaziantep Karması Resim Sergisi"nde; Ayşegül Bakkaloğlu, Aysel Sayın, Azmi Atilla, Aslı Özen, Bekir Baba, Filiz Kurt, Gül Öztürkmen Demir, Hüseyin Erdoğan, Hüseyin Yıldırım, Mehmet Akif Orçan, Muhammed Aliyev, Nurten Çatıkkaş Kale, Ömer Ünsal, Özer Çağlar, Şaban Pala, Şeref Yeter, Tuğrul Alpaslan Damgacı, Ufuk İnan ve Yasemin Güler'in eserleri yer alıyor.

"Cumhuriyetimizin 100'üncü Yılı 3. Gaziantep Karması Resim Sergisi" SANKO Park AVM'de üçüncü katta bulunan SANKO Sanat Galerisi'nde 22 Aralık 2023'e kadar her gün 10.00-22.00 saatleri arasında ziyaret edilebilecek.

(LO-Y)

SANKO Sanat Galerisi, 2004 yılında sanatçıların ve sanatseverlerin hizmetine sunuldu. Kişisel ve karma sergilerde 684 sanatçı ve 323 sergiye ev sahipliği yapan SANKO Sanat Galerisi, Güneydoğu'nun ilk özel galerisi olma özelliğini taşımaktadır.

Seçici anlayışla sanatın ve sanatçının yanında yer alan SANKO Sanat Galerisi'nde 2010-2013 yıllarında uluslararası 2 çalıştay düzenledi.

Galeri, faaliyetlerini SANKO Park AVM içinde gerçekleştirmektedir. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Gaziantep Türkiye Etkinlikler Sanat Kültür Yerel Kültür Sanat Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Esra Erol Altın Kelebek ödülü aldı mı? Esra Erol ne ödülü aldı? Nuri Köşkdere kimdir, nereli? AK Parti Belediye Meclis Üyesi Nuri Köşkdere neden istifa etti? Bugün maç var mı? 4 Aralık hangi maçlar var, saat kaçta? Fenerbahçe-Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta? Fenerbahçe-Sivasspor hangi kanalda, şifresiz mi? Naci Görür İstanbul depremi açıklaması nedir? 4 Aralık Naci Görür İstanbul depremi için ne dedi? Bursa hangi fay hattında? Bursa'da aktif kaç fay hattı var, nereden geçiyor? Marmara fay hattı Bursa'dan geçiyor mu? Bursa'da okullar tatil mi? Bursa Valiliği deprem açıklaması! Deprem dolayı okullar tatil mi? Lütfi Doğan kimdir, öldü mü? Eski Diyanet İşleri Başkanı Lütfi Doğan neden öldü? İos deprem uyarı sistemi var mı? iPhone deprem bildirimi nasıl açılır? AÇIK ÖĞRETİM LİSESİ SINAV TARİHLERİ 2023-2024 | AÖL sınavları ne zaman, online mı olacak? Güncel AÖL sınav takvimi! ANDROID DEPREM UYARI SİSTEMİ NEDİR, NASIL ÇALIŞIYOR? Deprem uyarı sistemi nasıl ayarlanır? Android deprem uyarı sistemi nasıl kullanılır? Çerkezköy Deprem Son Dakika! Çerkezköy'de deprem mi oldu, kaç şiddetinde? 4 Aralık Çerkezköy'de nerede deprem oldu? İzmit deprem mi oldu? SON DAKİKA! Kocaeli kaç şiddetinde deprem oldu? BURSA'DA DEPREM SON DAKİKA! Bursa'da deprem mi oldu, kaç şiddetinde? 4 Aralık Bursa'da nerede deprem oldu? Yalova deprem mi oldu? SON DAKİKA! 4 Aralık Yalova kaç şiddetinde deprem oldu?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title