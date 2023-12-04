"Cumhuriyetimizin 100'üncü Yılı 3. Gaziantep Karması Resim Sergisi" SANKO Sanat Galerisi'nde açıldı.

Cumhuriyetin 100'üncü yılı kutlamaları kapsamında 19 sanatçının 76 eseri Gaziantepli sanatseverle ile buluşturuldu. Sergi açılışında konuşan SANKO Sanat Galerisi Seçici Kurul Üyesi Aslı Özen, sanatın dilinin evrensel olduğunu belirterek, "Sanat, insanın kendini ifade etmesi açısından büyük önem taşımaktadır. Sanatın birleştirici gücünden her birey yararlanmalı ve toplumların ilerlemesi açısından hepimiz sanata ve sanatçıya sahip çıkmalıyız" dedi.

SANKO Sanat Galerisi'nin, 2004 yılında SANKO Okulları öğrencilerinin eserlerini sergilemek üzere açıldığını, sonraki dönemde ise profesyonel galeri anlayışıyla yönetilerek Türkiye'de seçkin sanat merkezlerinden birisi haline getirildiğini ifade eden Özen, "Galerimiz tamamen profesyonel bir anlayışla yönetilmektedir. Ulusal ve uluslararası birbirinden seçkin profesyonel sanatçıları ağırlayarak sanatseverlerle buluşturuyoruz.

Ulusal ve uluslararası çalıştaylar düzenleyerek Türkiye'deki diğer özel sanat galerine de örnek teşkil etmekteyiz. Anadolu'da kar amacı gütmeden sadece sanatçıya destek anlayışıyla faaliyetlerini sürdüren tek sanat galerisiyiz. Bölgede ağırladığımız profesyonel sanatçılarımızın aynı zamanda okullarımızda ve üniversitelerimizde öğrencilerimizle buluşup tecrübe paylaşımlarını sağlıyoruz. Bu da geleceğimizin teminatı gençlerimizin ve sanatseverlerin sanatsal bakışının gelişimine katkı sağlamaktadır" şeklinde konuştu.

Özen, 2010 ve 2013 yılında uluslararası sanat çalıştayları düzenleyen SANKO Sanat Galerisi'nin 2016 yılında Birleşmiş Ressamlar ve Heykeltraşlar Derneği tarafından Türkiye'de yılın sanat galerisi seçildiğini hatırlattı.

Özen, "Sanatın ve sanatçıların her zaman destekçisi olan SANKO Ailesine ve SANKO Sanat Galerisi yönetimine sağladıkları imkanlardan dolayı şükranlarımı sunuyor, eserlerine ev sahipliği yaparak sanatseverler ile buluşturmaktan mutluluk duyduğumuz kıymetli sanatçılarımıza katılımlarından dolayı teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

"Cumhuriyetimizin 100'üncü Yılı 3. Gaziantep Karması Resim Sergisi"nin açılışına; Gaziantep İl Kültür ve Turizm Müdür Yardımcısı Mehmet Aykanat, SANKO Sanat Galerisi Yürütme Kurulu Başkan Yardımcısı Cengiz Halil Çiçek, sanatçılar, sanatseverler ve davetliler katıldı.

Aslı Özen küratörlüğünde düzenlenen "Cumhuriyetimizin 100'üncü Yılı 3. Gaziantep Karması Resim Sergisi"nde; Ayşegül Bakkaloğlu, Aysel Sayın, Azmi Atilla, Aslı Özen, Bekir Baba, Filiz Kurt, Gül Öztürkmen Demir, Hüseyin Erdoğan, Hüseyin Yıldırım, Mehmet Akif Orçan, Muhammed Aliyev, Nurten Çatıkkaş Kale, Ömer Ünsal, Özer Çağlar, Şaban Pala, Şeref Yeter, Tuğrul Alpaslan Damgacı, Ufuk İnan ve Yasemin Güler'in eserleri yer alıyor.

"Cumhuriyetimizin 100'üncü Yılı 3. Gaziantep Karması Resim Sergisi" SANKO Park AVM'de üçüncü katta bulunan SANKO Sanat Galerisi'nde 22 Aralık 2023'e kadar her gün 10.00-22.00 saatleri arasında ziyaret edilebilecek.

(LO-Y)

SANKO Sanat Galerisi, 2004 yılında sanatçıların ve sanatseverlerin hizmetine sunuldu. Kişisel ve karma sergilerde 684 sanatçı ve 323 sergiye ev sahipliği yapan SANKO Sanat Galerisi, Güneydoğu'nun ilk özel galerisi olma özelliğini taşımaktadır.

Seçici anlayışla sanatın ve sanatçının yanında yer alan SANKO Sanat Galerisi'nde 2010-2013 yıllarında uluslararası 2 çalıştay düzenledi.

Galeri, faaliyetlerini SANKO Park AVM içinde gerçekleştirmektedir. - GAZİANTEP