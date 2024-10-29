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Cumhuriyet Bayramı'nda Jandarma Komandoları'ndan Coşkulu Gösteri

Cumhuriyet Bayramı'nda Jandarma Komandoları'ndan Coşkulu Gösteri
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Kastamonu'da düzenlenen Cumhuriyet Bayramı töreninde jandarma komandoları, 'hainlere inat daha fazla çalışacağız' yazılı pankart açarak milli muharip uçak KAAN'ı tanıttı. Törende halk büyük bir coşku ile tamamen katılım sağladı.

Kastamonu'da düzenlenen Cumhuriyet Bayramı töreninde gösteri yapan jandarma komandolar, 'hainlere inat daha fazla çalışacağız' yazısının bulunduğu ve milli muharip uçak KAAN'ın yer aldığı pankart açtı.

Kastamonu'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı büyük coşku ile kutlandı. Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törene yüzlerce vatandaş katıldı. Törende yapılan gösteriler vatandaşlardan büyük ilgi gördü. Törene katılan Kastamonu Jandarma Komando Eğitim Merkez Komutanlığı'na bağlı komandoların gösterileri ile vatandaşları mest etti. Komandolar gösterilerinin sonunda, üzerinde 'hainlere inat daha fazla çalışacağız' ve Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. (TUSAŞ) tarafından üretilen milli muharip uçak KAAN'ın fotoğrafının yer aldığı pankart açtı. O anlar törene katılan vatandaşlardan büyük alkış topladı.

Törende konuşan Kastamonu Valisi Meftun Dallı ise,"Milletimiz, Cumhuriyet sayesinde Devletin tek ve gerçek sahibi olduğunun, hakimiyetin kayıtsız şartsız milletin olduğunun bilincindedir. Cumhuriyetimiz ve onun kazanımları ırk, dil, din, inanç, cinsiyet farkı gözetmeksizin her Türk vatandaşının ortak varlığıdır. Elbette, ulaşmamız gereken daha nice hedef, yapmamız gereken daha nice büyük işler vardır. Attığı adımlardan ve mücadelesinden geri durmak, bu asil milletin bir vasfı değildir. Bugüne kadar olduğu gibi bugünden sonra da düşmanlarımızın üzerimizdeki planları bozulmaya mahkumdur. Cumhuriyetimiz, dostlarımıza güven ve gurur kaynağı olup örnek teşkil ederken, milletimize düşmanlık hisleri besleyen karanlık güçleri ve vatan hainlerini ise korku ve telaşa düşürmektedir. Her ferdimizle ve her kurumumuzla, devletimizin bekası, milletimizin refahı için çalışmaya, dünyanın gelişmiş ülkeleri ile her alanda rekabete ve evrensel insanlık değerlerinin savunulmasına öncülük etmeye, mazlumların yanında, zalimlerin ve vatan hainlerinin ise karşısında olmaya, milletçe her zamankinden daha fazla azimli ve kararlıyız. Bunun için gerekli olan güce, akla, tecrübeye ve iradeye de sahibiz" diye konuştu. - KASTAMONU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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